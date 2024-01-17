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Ощадбанк ускладнив життя пенсіонерів за кордоном — що сталось

17 січня 2024 08:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощад 24/7 — клієнти банку втратили доступ до застосунку за кордоном
Жінка з мобільним телефоном. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які вимушено живуть за кордоном через війну, скаржаться на неможливість входу у новий застосунок. Проблеми виникли після його оновлення.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

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Як зазначила одна з клієнток, вона перебуває за кордоном і після оновлення мобільного застосунку Ощад 24/7 не може у нього увійти. Це зробити не вдається, оскільки зателефонувати і передати код з України представники банку не можуть.

У підсумку жінка не може розрахуватися за житлово-комунальні послуги зі своєї української пенсійної картки.

"Дуже шкодую, що довірила свою пенсію вашому банку! Під час війни, коли багато пенсіонерів зараз живуть за кордоном, ви вирішили поміняти мобільний додаток. Скільки разів я намагалася зайти до свого кабінету через цей новий застосунок, не виходить, бо зателефонувати і передати мені код з України ви не можете і смс теж не приходить! Тепер я не можу сплатити за комунальні послуги, бо оплачувала з пенсії. Така новація для пенсіонерів — це підлість банківського начальства! Я з пенсії щомісяця допомагала ЗСУ гарною сумою і багато моїх знайомих так само. Значить ваш банк шкідник України, тому що ви позбавили цієї можливості пенсіонерів!" — йдеться у скарзі.

Також жінка вважає, що банк ускладнив доступ до оператора, а чат-бот працює некоректно. Вона телефонувала до оператора, однак чекати на лінії доволі дорого з-за кордону.

"Причому зв'язатися з фахівцем неможливо! Чат-бот працює некоректно! Смс не приходить. Телефонувала прямо, чекала і витратила 7 хвилин, за які треба платити з-за кордону, так і не дочекалася відповіді. Навіть на цій сторінці немає особистих повідомлень! Так і хочеться проклянути, як ворога українського народу, керівників Ощадбанку!" — написала клієнтка.

Що кажуть в Ощадбанку

Представники банку відреагували на скаргу, зазначивши, що на лінії контакт-центру дійсно може бути черга, тому потрібно зачекати деякий час для з'єднання.

Клієнти у разі бажання зв'язатися з консультантом можуть:

  • здійснити веб-дзвінок із сайту банку за посиланням;
  • зафіксувати зворотній дзвінок на сайті, де клієнту перетелефонують.

На прохання клієнтки щось змінити у новому застосунку, оскільки її знайомі за кордоном теж мають подібну проблему представник банку заявив, що реєстрація в застосунку відбувається коректно, та дзвінки відправляються. Припустив, що можливо, є обмеження з боку мобільного оператора.

 

Ощадбанк
Джерело: сторінка Fb Ощадбанку

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, що в "Ощадбанку" клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.

Також ми писали, що Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.

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