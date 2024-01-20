Ощадбанк напомнил об изменениях - что важно знать пенсионерам

Коснется самых уязвимых — Ощадбанк предупредил об изменениях
Госфинучреждение "Ощадбанк" предупреждает своих клиентов о том, что автоматического продления срока действия пластиковых карт больше не будет. Он завершится через несколько месяцев.
Об этом говорится в материалах банка.
Автоматическое продление действия карт Ощадбанка
Как известно, во время войны большинство украинских финучреждений не требовали от своих клиентов прибытия в отделение банков в случае, если срок действия карточек заканчивался. В то же время неоднократно продлевали его автоматически. Таким образом, позволяя полноценно пользоваться старыми карточками.
Особенно такая возможность пригодилась людям, которые были вынуждены уехать из-за войны за границу.
Кому необходимо прийти в отделение Ощадбанка
В частности, Ощадбанк также неоднократно продлевал возможность пользоваться старыми карточками, однако в последний раз, осуществленный в конце декабря прошлого года, действительно станет последним.
Он завершается 31 марта 2024 года, клиентам банка необходимо за это время заменить карту. Особенно это касается наиболее уязвимых категорий граждан, в частности, пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для которых поступление соцвыплат на карту является едва ли не единственным источником дохода.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Продлевание происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года", — говорится в сообщении банка.
По словам главы правления банка Сергея Наумова, с апреля карточки будут перевыпущены. При этом сделать это можно дистанционно с помощью мобильного приложения.
Что касается пенсионеров, у которых нет современных телефонов или не пользуются мобильным банкингом, то им необходимо обратиться в ближайший офис Ощадбанка для получения нового пластика.
Больше об Ощадбанке
Напомним, что клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.
Также мы писали, что в "Ощадбанке" клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.
Читайте Новини.LIVE!