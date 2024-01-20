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Коснется самых уязвимых — Ощадбанк предупредил об изменениях

20 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк напомнил об изменениях - что важно знать пенсионерам
Банковские карты. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Госфинучреждение "Ощадбанк" предупреждает своих клиентов о том, что автоматического продления срока действия пластиковых карт больше не будет. Он завершится через несколько месяцев.

Об этом говорится в материалах банка.

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Автоматическое продление действия карт Ощадбанка

Как известно, во время войны большинство украинских финучреждений не требовали от своих клиентов прибытия в отделение банков в случае, если срок действия карточек заканчивался. В то же время неоднократно продлевали его автоматически. Таким образом, позволяя полноценно пользоваться старыми карточками.

Особенно такая возможность пригодилась людям, которые были вынуждены уехать из-за войны за границу.

Кому необходимо прийти в отделение Ощадбанка

В частности, Ощадбанк также неоднократно продлевал возможность пользоваться старыми карточками, однако в последний раз, осуществленный в конце декабря прошлого года, действительно станет последним.

Он завершается 31 марта 2024 года, клиентам банка необходимо за это время заменить карту. Особенно это касается наиболее уязвимых категорий граждан, в частности, пенсионеров и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для которых поступление соцвыплат на карту является едва ли не единственным источником дохода.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года. Продлевание происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года", — говорится в сообщении банка.

По словам главы правления банка Сергея Наумова, с апреля карточки будут перевыпущены. При этом сделать это можно дистанционно с помощью мобильного приложения.

Что касается пенсионеров, у которых нет современных телефонов или не пользуются мобильным банкингом, то им необходимо обратиться в ближайший офис Ощадбанка для получения нового пластика.

Больше об Ощадбанке

Напомним, что клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", вынужденно живущие за границей из-за войны, жалуются на невозможность входа в новое приложение. Проблемы возникли после его обновления.

Также мы писали, что в "Ощадбанке" клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

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