Акції від Ощадбанку — власники кредитних карток отримають цінні призи

Банківська картка у руках. Фото: Unplush

У державній фінустанові "Ощадбанк" клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.

Про це повідомляє пресслужба банку на сторінці у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Які призи від Ощадбанку отримають власники кредитних карток

Як зазначається, громадяни, у яких є кредитні картки Mastercard від Ощадбанку можуть долучитися до акції з розіграшу цінних подарунків.

Фінустанова щомісяця надасть такий подарунок:

у січні — подорож в Карпати;

у лютому — смарт-годинники Apple Watch;

щомісяця — 100 електронних сертифікатів мережі "Епіцентр" на 1 тис. грн.

Також у банку обіцяють клієнтам багато інших подарунків.

"Щомісяця ми розігруємо нові топові призи — смартфони iPhone, планшети iPad, годинники Apple Watch, подорож у Карпати та багато іншого! А ще — 100 електронних сертифікатів мережі "Епіцентр К" на 1 тис. грн щомісяця", — зазначають у повідомленні.

Умови акції Ощадбанку

Для того, щоб стати учасником розіграшу призів, потрібно виконати лише дві умови:

мати кредитну картку Mastercard цього банку;

здійснити оплату у сумі від 500 грн за рахунок кредитного ліміту.

Акція триватиме до 29 лютого 2024 року.

У розіграші можуть брати участь власники кредитних карток Mastercard від Ощаду, разом з тими, хто оформив картку під час проведення акції.

Водночас, учасник акції може отримати один подарунок за весь період акції.

Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємці за грантовою програмою "Власна справа" можуть отримати кошти на підтримку бізнесу. Зараз доступні мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень.

Також ми писали, що Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.