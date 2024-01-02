Ощадбанк знімає додаткову плату за карти — кого стосується

Банківська карта. Фото: Unplush

Державна фінустанова "Ощадбанк" у деяких випадках може знімати додаткову плату за платіжні картки. Таке може статися, якщо передчасно "вийдуть з ладу".

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Додаткова плата за картки Ощаду

Як йдеться у повідомленні одного з клієнтів Ощадбанку, він звернувся до відділення через те, що його пластикова карта передчасно зносилася й постало питання заміни. Однак співробітники озвучили суму, яку повинен заплатити клієнт за видачу нової картки. Така послуга коштує 40 гривень.

"Сьогодні тричі був у так званому відділенні так званого Ощадбанку, щоб вирішити одне питання поміняти картку, бо існуюча розшарувалась, як ганчірка, хоча мала служити до 10.25, але 40 грн взяти на перевипуск картки, не забарилися", — йдеться у скарзі.

Коли видача карт безплатна

Представники Ощадбанку відреагували на скаргу, пояснивши, що знімають додаткову плату у зв'язку з тим, що достроковий перевипуск картки є платною послугою. Безкоштовно можуть видати картку, якщо її термін минув.

"Якщо це достроковий перевипуск, то згідно з тарифами банку є комісія за її перевипуск, про яку вам повідомили працівники", — зазначили у відповіді представники банку.

Джерело: Fb Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, для клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" сталося чергове оновлення тарифів за картками. Зміни запрацювали 1 грудня 2023 року.

Новини.LIVE повідомляли також, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.