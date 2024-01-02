Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнти Ощадбанку мають додатково заплатити за карти — кого стосується arrow

Клієнти Ощадбанку мають додатково заплатити за карти — кого стосується

2 січня 2024 08:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк знімає додаткову плату за карти — кого стосується
Банківська карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" у деяких випадках може знімати додаткову плату за платіжні картки. Таке може статися, якщо передчасно "вийдуть з ладу".

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Додаткова плата за картки Ощаду

Як йдеться у повідомленні одного з клієнтів Ощадбанку, він звернувся до відділення через те, що його пластикова карта передчасно зносилася й постало питання заміни. Однак співробітники озвучили суму, яку повинен заплатити клієнт за видачу нової картки. Така послуга коштує 40 гривень.

"Сьогодні тричі був у так званому відділенні так званого Ощадбанку, щоб вирішити одне питання поміняти картку, бо існуюча розшарувалась, як ганчірка, хоча мала служити до 10.25, але 40 грн взяти на перевипуск картки, не забарилися", — йдеться у скарзі.

Коли видача карт безплатна

Представники Ощадбанку відреагували на скаргу, пояснивши, що знімають додаткову плату у зв'язку з тим, що достроковий перевипуск картки є платною послугою. Безкоштовно можуть видати картку, якщо її термін минув.

"Якщо це достроковий перевипуск, то згідно з тарифами банку є комісія за її перевипуск, про яку вам повідомили працівники", — зазначили у відповіді представники банку.

 

ощадбанк
Джерело: Fb Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, для клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" сталося чергове оновлення тарифів за картками. Зміни запрацювали 1 грудня 2023 року.

Новини.LIVE повідомляли також, що державна фінустанова "Ощадбанк" здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі