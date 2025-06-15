Новые квоты на украинскую агропродукцию — какие условия предложили в ЕС

Пшеница в поле. Фото: УНИАН

Довоенные квоты на импорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза в 2025 году не будут касаться некоторых видов продукции. Так, ограничений на импорт не будет для кукурузы, подсолнечника, сои и рапса.

Об этом пишет издание Agroportal.

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Так, по словам главы комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Александры Авраменко, в Евросоюзе есть дефицит этой агропродукции, поэтому тарифная квота, например, для кукурузы "является скорее номинальной, чем реальной".

"Хотя соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) предусматривает, что будут действовать ограничения в 650 тыс. тонн, до сих пор существует режим торговли ergo omnes — нулевой тариф на импорт кукурузы со всех третьих рынков, ведь в ЕС существует значительный ее дефицит. По сое и масличным культурам ситуация подобная", — рассказала она.

Зато попадет под квотирование поставки пшеницы. И если в довоенном 2021 году квота была на уровне 1 млн тонн, то в 2025 году ограничение составит 583 тыс. тонн. В этот объем входит не только зерно, но и продукты переработки пшеницы.

Новые квоты на украинскую агропродукцию в ЕС — что известно

Во вторник, 3 июня 2025 года стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) решила вернуть довоенные квоты по импорту аграрной продукции из Украины в Евросоюз. Квоты пропорционально разделят на период с июня по декабрь по формуле "7/12". Ее будут применять для:

пшеницы и муки - 583,33 тыс. тонн;

ячменя - 204,167 тыс. тонн.

Новые квоты будут действовать до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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