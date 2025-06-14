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Ціни знову змінюються — скільки коштує ячмінь у червні

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Дата публікації: 14 червня 2025 06:30
Ціни на фуражний ячмінь — скільки коштує тонна 14 червня
Купюри в одну тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що відбувається на агроринку України у червні Середні ціни на ячмінь — скільки коштує тонна 14 червня Про що ще варто знати

В Україні з початку червня відбувається зниження цін на фуражний ячмінь. Причина — ринок очікує на нові надходження продукції.

Про це пише видання АПК-Інформ

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Що відбувається на агроринку України у червні

Як зазначають аналітики, найбільше ціни змінюються в умовах сезонного фактора — покупці чекають на збільшення пропозицій, попри низькі показники врожайності під час збиральної кампанії на Півдні України.

Додатково на зниження цін повпливало рішення Європейського Союзу запровадити квоти на імпорт основних зернових культур з України.

Середні ціни на ячмінь — скільки коштує тонна 14 червня

У суботу, 14 червня, середні ціни на фуражний ячмінь на українському ринку зафіксувалися на позначці у 7 925 грн з тонну, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Такою ж була ціна й у п'ятницю, 13 червня.

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Середні ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Водночас за останні вісім днів зниження цін на цю агрокультуру не було аж надто суттєвим — ячмінь здешевшав усього на 2 грн за тонну.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, на початку червня 2025 року Європейська комісія (ЄК) вирішила повернути довоєнні квоти на імпорт аграрної продукції з України в країни ЄС. Обмеження стосуватимуться:

  • зернових;
  • молочної продукції;
  • м'ясної продукції;
  • яєць.

Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на продукти в Україні з 2024 року. Так, найбільше подорожчали яйця. 

Також ми писали, про подешевшання сезонних овочів. Наприклад, зараз у супермаркетах можна знайти огірки за прийнятною ціною. 

зерно ціни ячмінь агросектор зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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