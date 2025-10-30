Цены на зерно — как подорожала пшеница в октябре

Пшеница. Фото: УНИАН

Рынок пшеницы в Украине в последние дни октября демонстрирует тенденцию к повышению цен. Пшеница подорожала почти на 100 гривен.



Что влияет на цены на пшеницу и сколько сейчас стоит тонна

Активный спрос внутренних и экспортно-ориентированных компаний, как отмечают аналитики, и недостаточно активное поступление предложений зерновой продолжали оказывать поддержку ценам пишет издание АПК-Информ.

Предложения от аграриев поступали в небольших количествах, однако даже эти объемы они не спешили продавать. Однако часть компаний не ждали более выгодной ценовой конъюнктуры на рынке, а работали с ранее сформированными объемами сырья, существенно не корректировали цены.

Тем временем, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, средняя цена на пшеницу по состоянию на четверг, 30 октября составляет 9 тысяч гривен за тонну. В течение последних восьми дней пшеница подорожала на 84 гривны.



Так, в среду 22 октября тонна пшеницы на рынке торговалась по цене в 8 916 гривен. Уже 23 октября цена подскочила до 8 929 гривен за тонну, а к 29 октября тонна пшеницы уже стоила 9 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что цены на кукурузу скоро сильно изменятся. По состоянию на конец октября тонна культуры стоит более 8 тысяч гривен. Также мы рассказывали об изменениях в ценах на ячмень. Так, на рынке фиксируется уменьшение сделок по покупке и продаже культуры.