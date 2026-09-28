Куди зникають гроші: 7 фінансових звичок, які коштують тисячі гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Навіть після підвищення зарплати грошей наприкінці місяця може не ставати більше. Причиною часто є не одна велика покупка, а щоденні фінансові звички — імпульсивні витрати, відсутність накопичень, непомітні комісії та життя від зарплати до зарплати. Такі рішення поступово скорочують суму, яка залишається у сімейному бюджеті.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Korrespondent.net.

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Витрачати весь дохід

Одна з найпоширеніших фінансових звичок — витрачати практично всі отримані гроші. Якщо разом зі зростанням зарплати збільшуються витрати, фінансовий запас може залишатися таким самим або навіть скорочуватися.

Наприклад, людина отримувала 20 000 грн і витрачала 19 000 грн. Після підвищення зарплати до 25 000 грн вона почала витрачати вже 24 000 грн. Формально дохід зріс на 5 000 грн, але вільними залишаються лише ті ж 1 000 грн.

Тому частину додаткового доходу варто спрямовувати не на нові витрати, а на накопичення або фінансовий резерв.

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Купувати речі без реальної потреби

Ще одна звичка, яка поступово забирає гроші, — імпульсивні покупки. Йдеться не лише про дорогі речі. Кілька невеликих придбань протягом місяця також можуть перетворитися на відчутну суму.

Кава, доставка їжі, одяг зі знижкою, непотрібна підписка або товар, який сподобався в магазині, окремо можуть здаватися незначними витратами. Проте якщо щотижня витрачати таким чином хоча б 500 грн, за місяць це вже близько 2 000 грн, а за рік — 24 000 грн.

Перед незапланованою покупкою можна зробити паузу та перевірити, чи справді вона потрібна. Це допомагає відсіювати витрати, без яких можна обійтися.

Не створювати фінансову подушку

Відсутність накопичень стає проблемою, коли виникають непередбачені витрати. Поломка техніки, терміновий ремонт, необхідність зробити велику покупку або тимчасова втрата частини доходу можуть змусити людину позичати гроші чи користуватися кредитом.

Навіть невеликі регулярні внески поступово формують запас. Наприклад, якщо з доходу 20 000 грн щомісяця відкладати 3 000 грн, за пів року можна накопичити 18 000 грн, а за рік — 36 000 грн.

Не звертати увагу на комісії та переплати

Ще одна звичка — дивитися тільки на основну суму платежу та не перевіряти додаткові витрати.

Банківська комісія, плата за обслуговування, додаткові платежі за кредитом або інші регулярні списання можуть здаватися незначними. Але якщо вони повторюються щомісяця, за рік набігає помітна сума.

Наприклад, комісія у 100 грн щомісяця — це вже 1 200 грн на рік. Якщо таких регулярних платежів кілька, загальна сума переплат буде ще більшою.

Тому перед оформленням фінансової послуги варто перевіряти не лише рекламну ставку чи основну ціну, а повну вартість обслуговування.

Відкладати накопичення "на потім"

Фраза "почну відкладати, коли зароблятиму більше" часто заважає сформувати фінансовий запас.

Для накопичень не обов'язково одразу виділяти великі суми. Навіть 1 000 грн на місяць дають 12 000 грн за рік, а 2 000 грн — уже 24 000 грн.

Важливо відкладати гроші одразу після отримання доходу, а не чекати кінця місяця. Якщо спочатку оплатити всі бажані покупки, грошей на накопичення може просто не залишитися.

Розраховувати на швидке збагачення

Бажання швидко збільшити капітал може призвести до необдуманих фінансових рішень. Особливо варто насторожитися, якщо людині обіцяють дуже високий прибуток, мінімальні ризики або гарантований заробіток за короткий час.

Перед передачею грошей потрібно перевіряти компанію, умови пропозиції та можливі ризики. Не варто приймати рішення лише через обіцянку швидкого прибутку або тиск із вимогою внести кошти якомога швидше.

У результаті одна невдала фінансова операція може перекреслити накопичення, які формувалися роками.

Не контролювати власні витрати

Окрема проблема — відсутність розуміння, куди саме щомісяця йдуть гроші. Людина може знати свій дохід і приблизно пам'ятати великі покупки, але не помічати десятки невеликих платежів.

Простий спосіб побачити проблему — протягом місяця записувати всі витрати. Після цього їх можна розділити на обов'язкові та ті, без яких можна було б обійтися.

Якщо таким чином знайти хоча б 1 500 грн зайвих витрат на місяць, за рік це потенційно 18 000 грн, які можна було б залишити в бюджеті або спрямувати на накопичення.

Що змінити у своїх фінансових звичках

Щоб у кінці місяця залишалося більше грошей, необов'язково повністю відмовлятися від покупок чи переходити на жорстку економію. Значно важливіше контролювати регулярні витрати та розуміти, скільки грошей можна витратити без шкоди для бюджету.

Першим кроком може стати простий розрахунок: визначити щомісячний дохід, обов'язкові платежі, суму на повсякденні витрати та гроші, які можна відкласти.

Навіть якщо вдасться зменшити непотрібні витрати лише на 1 000–2 000 грн на місяць, за рік це дасть додаткові 12 000–24 000 грн у сімейному бюджеті.

Тому проблема може бути не лише в тому, скільки людина заробляє, а й у тому, скільки грошей регулярно зникає через звички, які здаються незначними.

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