Виплати на дрова: хто з українців не отримає зимову допомогу у 19 400 грн

Гривневі банкноти у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні влада за підтримки українських та міжнародних організацій перед початком опалювального сезону реалізує програму з надання домогосподарствам, які не мають централізованого опалення, одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 грн. Право на відповідні виплати мають вразливі категорії населення. Водночас є й ті, кому не передбачена відповідна підтримка.

Про те, за яких умов цьогоріч надають допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Що треба знати про нові виплати на зиму

Згідно з оголошеними урядом правилами, державні виплати мають бути надані на кожне вразливе домогосподарство на холодний сезон. А саме: допомога призначена для підтримки соціально та економічно вразливих категорій громадян, які продовжують проживати:

у прифронтових тергромадах;

в регіонах, де тривають бойові дії.

На втілення програми з бюджету виділили близько 8 млрд грн. Виплати можна буде спрямувати на проходження опалювального сезону: на придбання твердого палива (дрова, вугілля та ін.). Проте суворого цільового використання коштів немає, а тому їх можна буде також витратити на власний розсуд, зокрема, на оплату комунальних платежів.

Право на виплати на дрова у 19 400 грн передбачене для:

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Людей з інвалідністю;

Родин, де є діти з інвалідністю;

Самотніх пенсіонерів;

Багатодітних родин;

Одиноких непрацездатних осіб;

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Громадян, які отримують субсидії/пільги (на комунпослуги чи пічне паливо);

Прийомних родин;

Патронатних вихователів;

Одиноких матерів чи батьків.

Кому відмовлять у наданні зимової підтримки

Водночас, деякі громадяни муситимуть самостійно готуватися до майбутньої зими. Державні виплати у розмірі 19 400 грн не нададуть:

Жителям тергромад, що не входять до переліку прифронтових вразливих територій; Внутрішнім переселенцям, які безоплатно проживають у приміщеннях, власникам яких з бюджету вже компенсують вартість комунпослуг/палива; Родинам, які раніше отримали подібні виплати від інших міжнародних організацій на сезон.

Виплати нададуть тим, хто відповідає критеріям, та вчасно подали заяви на їх оформлення. Кінцева дата прийому запитів — 30 жовтня 2026 року.

Як оформити грошову допомогу

Заяву на виплати можна подати особисто:

у Центр надання адмінпослуг;

Сервісний центр Пенсійного фонду;

Місцеву раду;

Військову адміністрацію.

Окрім особистих документів, потрібно буде надати підтвердження підстави, згідно з якою людина має право на отримання виплат.

Також документи можна подати онлайн на порталі е-послуг Пенсійного фонду, зробити це потрібно до 30 жовтня 2026 року.

Якщо громадянину було відмовлено з невідомих причин, то він може звернутися до Пенсійного фонду чи до іншого органу, куди було подано заяву на отримання виплати. Якщо не вистачає якихось документів, то необхідні папери потрібно додати.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у низці регіонів доступна програма від "Mercy Corps". У її рамках можна отримати фінансові гранти на бізнес. У разі дотримання вимог громадянам нададуть грошову допомогу до 5 000 доларів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у 2026 році українці зможуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Йдеться про підтримку родин з дітьми, які постраждали від війни, у розмірі до 19 400 грн. Зокрема, нададуть виплати тим, хто через атаки по інфраструктурі, залишився без електроенергії, тепла чи водопостачання.