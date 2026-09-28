Куда пропадают деньги: 7 финансовых привычек, которые обходятся в тысячи гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Даже после повышения зарплаты денег в конце месяца может не становиться больше. Причиной часто является не одна крупная покупка, а повседневные финансовые привычки — импульсивные траты, отсутствие накоплений, незаметные комиссии и жизнь от зарплаты до зарплаты. Такие решения постепенно сокращают сумму, которая остается в семейном бюджете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Korrespondent.net.

Реклама

Тратить весь доход

Одна из самых распространенных финансовых привычек — тратить практически все полученные деньги. Если вместе с ростом зарплаты увеличиваются расходы, финансовый запас может оставаться прежним или даже сокращаться.

Например, человек получал 20 000 грн и тратил 19 000 грн. После повышения зарплаты до 25 000 грн он начал тратить уже 24 000 грн. Формально доход вырос на 5 000 грн, но в распоряжении остаются только те же 1 000 грн.

Поэтому часть дополнительного дохода стоит направлять не на новые расходы, а на накопления или финансовый резерв.

Читайте также:

Покупать вещи без реальной необходимости

Еще одна привычка, которая постепенно уносит деньги, — импульсивные покупки. Речь идет не только о дорогих вещах. Несколько небольших покупок в течение месяца также могут превратиться в ощутимую сумму.

Кофе, доставка еды, одежда со скидкой, ненужная подписка или товар, который понравился в магазине, по отдельности могут казаться незначительными расходами. Однако если каждую неделю тратить таким образом хотя бы 500 грн, за месяц это уже около 2 000 грн, а за год — 24 000 грн.

Перед незапланированной покупкой можно сделать паузу и проверить, действительно ли она нужна. Это помогает отсеять расходы, без которых можно обойтись.

Отсутствие финансовой подушки

Отсутствие накоплений становится проблемой, когда возникают непредвиденные расходы. Поломка техники, срочный ремонт, необходимость совершить крупную покупку или временная потеря части дохода могут заставить человека одалживать деньги или пользоваться кредитом.

Даже небольшие регулярные откладывания постепенно формируют запас. Например, если из дохода в 20 000 грн ежемесячно откладывать 3 000 грн, за полгода можно накопить 18 000 грн, а за год — 36 000 грн.

Не обращать внимания на комиссии и переплаты

Еще одна привычка — смотреть только на основную сумму платежа и не проверять дополнительные расходы.

Банковская комиссия, плата за обслуживание, дополнительные платежи по кредиту или другие регулярные списания могут казаться незначительными. Но если они повторяются каждый месяц, за год накапливается заметная сумма.

Например, комиссия в 100 грн ежемесячно — это уже 1 200 грн в год. Если таких регулярных платежей несколько, общая сумма переплат будет еще больше.

Поэтому перед оформлением финансовой услуги стоит проверять не только рекламную ставку или основную цену, но и полную стоимость обслуживания.

Откладывать накопления "на потом"

Фраза "начну откладывать, когда буду зарабатывать больше" часто мешает сформировать финансовый запас.

Для накоплений не обязательно сразу выделять большие суммы. Даже 1 000 грн в месяц дают 12 000 грн в год, а 2 000 грн — уже 24 000 грн.

Важно откладывать деньги сразу после получения дохода, а не ждать конца месяца. Если сначала оплатить все желаемые покупки, денег на накопления может просто не остаться.

Рассчитывать на быстрое обогащение

Желание быстро увеличить капитал может привести к необдуманным финансовым решениям. Особенно стоит насторожиться, если человеку обещают очень высокую прибыль, минимальные риски или гарантированный заработок за короткое время.

Перед передачей денег нужно проверять компанию, условия предложения и возможные риски. Не стоит принимать решение только из-за обещания быстрой прибыли или давления с требованием внести средства как можно скорее.

В результате одна неудачная финансовая операция может свести на нет сбережения, которые формировались годами.

Не контролировать собственные расходы

Отдельная проблема — отсутствие понимания, куда именно каждый месяц уходят деньги. Человек может знать свой доход и примерно помнить крупные покупки, но не замечать десятки небольших платежей.

Простой способ увидеть проблему — в течение месяца записывать все расходы. После этого их можно разделить на обязательные и те, без которых можно было бы обойтись.

Если таким образом найти хотя бы 1 500 грн лишних расходов в месяц, за год это потенциально 18 000 грн, которые можно было бы оставить в бюджете или направить на накопления.

Что изменить в своих финансовых привычках

Чтобы в конце месяца оставалось больше денег, не обязательно полностью отказываться от покупок или переходить на жесткую экономию. Гораздо важнее контролировать регулярные расходы и понимать, сколько денег можно потратить без ущерба для бюджета.

Первым шагом может стать простой расчет: определить ежемесячный доход, обязательные платежи, сумму на повседневные расходы и деньги, которые можно отложить.

Даже если удастся сократить ненужные расходы всего на 1 000–2 000 грн в месяц, за год это даст дополнительные 12 000–24 000 грн в семейном бюджете.

Поэтому проблема может заключаться не только в том, сколько человек зарабатывает, но и в том, сколько денег регулярно уходит из-за привычек, которые кажутся незначительными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как сформировать финансовую подушку из дохода в 20 000 грн без жесткой экономии. Откладывая по 3 000 грн ежемесячно, за год можно накопить 36 000 грн. Такой резерв помогает подготовиться к непредвиденным расходам и нестабильному доходу.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить до 19 400 грн на покупку дров в рамках зимней поддержки. Помощь предусмотрена для отдельных категорий граждан, проживающих в домах с печным отоплением. В то же время части заявителей могут отказать в выплате из-за несоответствия установленным условиям.