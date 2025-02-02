Тисяча Зеленського — чому доведеться повернути виплату

Гроші у конверті. Фото: УНІАН

Виплати у розмірі 1 тис. грн в рамках "Зимової єПідтримки" можуть отримувати громадяни, які залишаються в Україні. Якщо допомогу оформила людина за кордоном, гроші доведеться повернути державі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль пояснив, що уряд планує провести аудит та дізнатися, хто скористався держдопомогою.

"Людей, які оформлюють "єПідтримку" з-за кордону, може бути мало. Але ми усе перевіримо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами" — підкреслив прем'єр.

Глава уряду наголосив, що, коли людина подає заявку на отримання виплати, то автоматично підтверджує, що перебуває в Україні. Водночас держава намагається стежити за цим процесом.

"Зимова єПідтримка" — що це за програма

Вона з'явилася за ініціативи президента України Володимира Зеленського, який запропонував таким чином підтримати українців у складний період взимку. 1 тис. грн виплачується лише раз громадянам, які живуть в Україні. Оформити виплату можна до кінця лютого 2025-го, а витратити — до кінця року.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

До слова, частина українців у лютому може отримати майже 11 тис. грн фінансової допомоги. Кошти виплатить одна з благодійних організацій, щоб підтримати громадян, які опинилися у скрутному становищі учерез повномасштабне вторгнення РФ.

Також ми розповідали, що деяким українцям виплатять 50 тис. грн за мобілізацію до ЗСУ. Виплати здійснюватимуться впродовж 2025 року.