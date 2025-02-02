Тысяча Зеленского — почему придется вернуть выплату

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Выплаты в размере 1 тыс. грн в рамках "Зимової єПідтримки" могут получать граждане, которые остаются в Украине. Если помощь оформил человек за границей, деньги придется вернуть государству.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Некоторым украинцам придется вернуть 1 тыс. грн помощи

Шмыгаль сказал, что правительство планирует провести аудит и узнать, кто воспользовался госпомощью.

"Людей, которые оформляют "єПідтримкуу" из-за рубежа, может быть мало. Но мы все проверим, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому не стоит злоупотреблять этими вещами", — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что когда человек подает заявку на получение выплаты, то автоматически подтверждает, что находится в Украине. В то же время государство пытается следить за этим процессом.

"Зимова єПідтримка" — что это за программа

Она появилась по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который предложил таким образом поддержать украинцев в сложный период зимой. 1 тыс. грн выплачивается только раз гражданам, которые живут в Украине. Оформить выплату можно до конца февраля 2025-го, а потратить — до конца года.

Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через "Дію".

К слову, часть украинцев в феврале может получить почти 11 тыс. грн финансовой помощи. Средства выплатит одна из благотворительных организаций, чтобы поддержать граждан, которые оказались в трудном положении в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн за мобилизацию в ВСУ. Выплаты будут осуществлять в течение 2025 года.