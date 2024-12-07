Яка справжня мета Зимової єПідтримки — The New York Times

Українські гривні. Фото: НБУ

Майже через три роки після початку повномасштабної війни Росії проти України президент Володимир Зеленський прагне залучити більше фінансових ресурсів. Водночас перед ним стоїть завдання не допустити надмірного фінансового навантаження на населення, яке вже й так зазнало значних економічних втрат через війну.

Про те, яка справжня мета впровадження тисячі від Зеленського, розповіли журналісти The New York Times.

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У виданні зауважили, що напруження особливо посилилося після підписання президентом України закону про суттєве підвищення податків та запровадження програми "Зимова єПідтримка".

Журналісти зазначили, що ця сума є досить скромною, особливо якщо порівнювати її із середньою місячною заробітною платою в Україні. Водночас влада пояснила, що цей крок покликаний продемонструвати підтримку громадян. Зеленський підкреслив, що для багатьох сімей і країни загалом така допомога має помітне значення.

Аналітики вважають, що така виплата є продуманим рішенням українського президента. Її основна мета — підвищити підтримку серед населення, яке все більше відчуває втому від тривалих наслідків війни.

"Ця втома ще більше посилилася через цьогорічну мобілізаційну кампанію, яка оголила розкол у суспільстві, а також через корупційні скандали, що затьмарили репутацію уряду", — пишуть у NYT.

Журналісти зауважили, що виплати в розмірі 1000 гривень під час економічних труднощів стали своєрідною символічною традицією в Україні. Подібні ініціативи впроваджували різні уряди протягом останніх 20 років. Наприклад, у 2021 році, під час пандемії коронавірусу, Зеленський уже реалізував схожу програму. Тоді кожен вакцинований громадянин також отримував одноразову виплату у розмірі 1000 грн.

"Рішення про виплату виглядає як спроба пом’якшити негативний вплив підвищення податків. Збільшення, яке набуло чинності в неділю — того ж дня, коли стартувала програма підтримки, — передбачає підвищення податку на доходи, спрямованого на військові витрати, з 1,5% до 5%", — пояснили в New York Times.

Що ще варто знати

Нагадаємо, взимку українці зможуть скористатися фінансовою допомогою у розмірі 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Для цього передбачено три способи отримання коштів.

Ми також писали, що у відділеннях "Укрпошти" планують оновити асортимент, щоб українці могли витратити кошти "Зимової єПідтримки" на найнеобхідніші товари та послуги. Зокрема, громадяни матимуть змогу використовувати ці кошти для оплати комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва, таких як харчові продукти та побутова хімія, а також українських друкованих видань і ліків.