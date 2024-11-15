Тисяча від Зеленського — хто отримає виплати та коли

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України на п’ятничному засіданні, 15 листопада, ухвалив рішення щодо підтримки українських родин взимку. У межах програми з 1 грудня кожен українець зможе отримати 1000 грн від держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Детальніше про рішення уряду

"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи Президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів", — йдеться в повідомленні.

Прем’єр повідомив, що уряд затвердив порядок реалізації цього проєкту. У ньому зазначено, як, де та коли можна отримати кошти та куди їх можна буде витратити.

Кабінет міністрів також ухвалив рішення, яке дозволить одному з батьків подати заявку на виплату для своєї дитини, адже програма поширюється не лише на дорослих, а й на дітей.

Як зазначив Шмигаль, метою "Зимової єПідтримки" є досягнення трьох основних цілей, однією з яких є надання матеріальної допомоги українським родинам.

"Кошти від "Зимової єПідтримки" можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних та інших послуг, на донати для ЗСУ та волонтерів", — повідомив глава уряду.

Другою метою проєкту є підтримка українських постачальників послуг і виробників, які отримуватимуть кошти. Це стане додатковим поштовхом для розвитку економіки України.

"Третя мета — вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів — це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте", — додав Шмигаль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в жовтні президент Зеленський анонсував програму грошової підтримки для громадян. В рамках програми кожен українець отримає 1000 грн, які будуть зараховані на карту "Національний кешбек", і ці кошти можна витратити на українські товари та послуги.

Ми також писали, що заявки на отримання допомоги в розмірі 1000 грн, яку анонсував Володимир Зеленський, можна буде подавати протягом зими, а витратити кошти потрібно буде до кінця 2025 року виключно на українські товари та послуги. Однак деяким громадянам, ймовірно, не вдасться скористатися цією підтримкою.