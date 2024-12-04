Тисяча Зеленського — українцям доступні три способи оформлення виплат

"Зимова єПідтримка" — як правильно оформити виплати
Упродовж зими українці можуть отримати 1 тис. гривень фінансової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка". Це можна зробити трьома способами.
Про це йдеться на сайті програми.
Хто і як може отримати гроші за програмою "Зимова єПідтримка"
Як зазначається, у зимовий період держава хоче підтримати кожного українця, адже передбачити вплив агресії РФ на життя громадян взимку неможливо. Тому українці отримають одноразову виплату в розмірі 1 тис. гривень.
Кошти будуть доступні дорослим та дітям, які перебувають на території України (окрім окупованих територій).
Гроші можна використати на послуги та товари:
- комунальні послуги;
- медичні послуги;
- транспортні послуги;
- інші послуги,
- ліки;
- книги;
- донати.
Громадяни, які не потребують фінансової допомоги від держави, можуть не подавати заявку або спрямувати кошти на підтримку ЗСУ через благодійні фонди.
Загалом є три варіанти отримання допомоги:
- через застосунок "Дія";
- через Укрпошту;
- з 10 грудня — через банки-партнери програми.
Зокрема, у застосунку "Дія" потрібно:
- оновити застосунок;
- знайти у розділі "Сервіси" пункт "Зимова єПідтримка";
- подати заявку;
- обрати картку "Нацкешбек" для нарахування коштів.
Громадяни, які не мають ідентифікаційного коду через релігійні переконання, особи віком від 65 років, а також піклувальники/законні представники малолітніх та неповнолітніх осіб можуть звернутися у банки-партнери з 10 грудня. Треба буде надати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код (або паспорт з відміткою про відмову);
- свідоцтво про народження дитини;
- документи про опіку за потреби.
Після перевірки банк відкриє рахунок та оформить картку "Національний кешбек". Про надходження коштів повідомлять через СМС-повідомлення або в мобільному застосунку протягом 10 днів.
Через Укрпошту допомогу зможуть пенсіонери 60+, які є клієнтами Укрпошти, та особи з інвалідністю першої та другої групи, особи з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.
Гроші, отримані через "Дію" або банки можна буде використати до 31 грудня 2025 року, а через Укрпошту — до 28 лютого наступного року. Кошти, отримані через Укрпошту, важливо використати всі максимум за три візити, інакше залишок повернуть до Мінекономіки.
Нагадаємо, у грудні мешканцям с. Софіївська Борщагівка Київської області нададуть грошову допомогу. Кошти зможуть оформити малозабезпечені від УВКБ ООН.
Також ми писали, що дітям з малозабезпечених та родин ВПО виплатять "зимову" допомогу. Йдеться про нову ініціативу Кабінету міністрів, в рамках якої підтримають найбільш вразливі категорії людей.
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