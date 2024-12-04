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"Зимова єПідтримка" — як правильно оформити виплати

4 грудня 2024 13:49
Ксенія Симонова - Редактор
Тисяча Зеленського — українцям доступні три способи оформлення виплат
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Упродовж зими українці можуть отримати 1 тис. гривень фінансової допомоги за програмою "Зимова єПідтримка". Це можна зробити трьома способами.

Про це йдеться на сайті програми.

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Як зазначається, у зимовий період держава хоче підтримати кожного українця, адже передбачити вплив агресії РФ на життя громадян взимку неможливо. Тому українці отримають одноразову виплату в розмірі 1 тис. гривень.

Кошти будуть доступні дорослим та дітям, які перебувають на території України (окрім окупованих територій).

Гроші можна використати на послуги та товари:

  • комунальні послуги;
  • медичні послуги;
  • транспортні послуги;
  • інші послуги,
  • ліки;
  • книги;
  • донати.

Громадяни, які не потребують фінансової допомоги від держави, можуть не подавати заявку або спрямувати кошти на підтримку ЗСУ через благодійні фонди.

Загалом є три варіанти отримання допомоги:

  • через застосунок "Дія";
  • через Укрпошту;
  • з 10 грудня — через банки-партнери програми.

Зокрема, у застосунку "Дія" потрібно:

  • оновити застосунок;
  • знайти у розділі "Сервіси" пункт "Зимова єПідтримка";
  • подати заявку;
  • обрати картку "Нацкешбек" для нарахування коштів.

Громадяни, які не мають ідентифікаційного коду через релігійні переконання, особи віком від 65 років, а також піклувальники/законні представники малолітніх та неповнолітніх осіб можуть звернутися у банки-партнери з 10 грудня. Треба буде надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код (або паспорт з відміткою про відмову);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документи про опіку за потреби.

Після перевірки банк відкриє рахунок та оформить картку "Національний кешбек". Про надходження коштів повідомлять через СМС-повідомлення або в мобільному застосунку протягом 10 днів.

Через Укрпошту допомогу зможуть пенсіонери 60+, які є клієнтами Укрпошти, та особи з інвалідністю першої та другої групи, особи з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

Гроші, отримані через "Дію" або банки можна буде використати до 31 грудня 2025 року, а через Укрпошту — до 28 лютого наступного року. Кошти, отримані через Укрпошту, важливо використати всі максимум за три візити, інакше залишок повернуть до Мінекономіки.

Нагадаємо, у грудні мешканцям с. Софіївська Борщагівка Київської області нададуть грошову допомогу. Кошти зможуть оформити малозабезпечені від УВКБ ООН.

Також ми писали, що дітям з малозабезпечених та родин ВПО виплатять "зимову" допомогу. Йдеться про нову ініціативу Кабінету міністрів, в рамках якої підтримають найбільш вразливі категорії людей.

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