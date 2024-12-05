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1000 грн від держави — Укрпошта попередила про важливі зміни

5 грудня 2024 19:19
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Тисяча гривень від держави — Укрпошта оновлює асортимент товарів аби відповідати запитам клієнтів
Люди у відділенні "Укрпошти". Фото: "Укрпошта".
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У відділеннях "Укрпошти" оновлять асортимент товарів, щоби клієнти змогли витратити "Зимову єПідтримку" на найнеобхідніші товари та послуги.

Про це написав у своєму Telegram-каналі генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський

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"Ми даємо можливість використовувати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва (їжу та побутову хімію), українські друковані видання та ліки", — пояснив він. 

За його словами, українці мають різні потреби, тож компанія скорегувала свою роботу. Смілянський каже, що у регіонах українці можуть цікавитися якимись товарами чи послугами більше. Наприклад, мешканці Сходу частіше купують їжу, оскільки інфраструктура в багатьох містах практично знищена. Тому оплатити комунальні послуги для них не настільки важливо, як українцям, які живуть у центральних регіонах. 

Натомість пенсіонери на заході та півдні країни, одразу оплатили рахунки за комуналку та передплатили українські газети й журнали.

Ігор Смілянський також зауважив, що є деякі аспекти щодо зимової допомоги ще потрібно доопрацювати. 

"Наприклад, деякі люди в селах оформили виплату через "Дію", у них є кошти на віртуальній картці, але в селі нема магазинів, які беруть участь у програмі "Національний кешбек". Для них ми теж організуємо рішення в найкоротші терміни і додатково про це повідомимо", — повідомив Смілянський. 

"Зимова єПідтримка" — як отримати виплати на пошті

На "Укрпошті" радять громадянам дочекатися, коли до них навідається листоноша. Якщо ж громадянин завітає на пошту особисто, то отримати кошти йому допоможе оператор відділення. 

Відомо, що люди не отримають виплати готівкою. Кошти можна буде витратити на оплату:

  • комунальних рахунків;
  • мобільного рахунку; 
  • харчових продуктів та побутових товарів; 
  • вітчизняних видань та ліки українського виробництва.

До слова, раніше Президент Володимир Зеленський сказав, що понад 2 млн українців оформили заявку на виплату однієї тисячі гривень у перший день запуску програми. 

Також нагадаємо, що не всім українцям вдасться оформити виплату у розмірі 1 тис. грн від держави. Детальніше про це читайте за посиланням

 

Укрпошта виплати фінансова допомога гроші тисяча Зеленського

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