Тисяча гривень від держави — Укрпошта оновлює асортимент товарів аби відповідати запитам клієнтів

1000 грн від держави — Укрпошта попередила про важливі зміни
У відділеннях "Укрпошти" оновлять асортимент товарів, щоби клієнти змогли витратити "Зимову єПідтримку" на найнеобхідніші товари та послуги.
Про це написав у своєму Telegram-каналі генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.
"Ми даємо можливість використовувати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва (їжу та побутову хімію), українські друковані видання та ліки", — пояснив він.
За його словами, українці мають різні потреби, тож компанія скорегувала свою роботу. Смілянський каже, що у регіонах українці можуть цікавитися якимись товарами чи послугами більше. Наприклад, мешканці Сходу частіше купують їжу, оскільки інфраструктура в багатьох містах практично знищена. Тому оплатити комунальні послуги для них не настільки важливо, як українцям, які живуть у центральних регіонах.
Натомість пенсіонери на заході та півдні країни, одразу оплатили рахунки за комуналку та передплатили українські газети й журнали.
Ігор Смілянський також зауважив, що є деякі аспекти щодо зимової допомоги ще потрібно доопрацювати.
"Наприклад, деякі люди в селах оформили виплату через "Дію", у них є кошти на віртуальній картці, але в селі нема магазинів, які беруть участь у програмі "Національний кешбек". Для них ми теж організуємо рішення в найкоротші терміни і додатково про це повідомимо", — повідомив Смілянський.
"Зимова єПідтримка" — як отримати виплати на пошті
На "Укрпошті" радять громадянам дочекатися, коли до них навідається листоноша. Якщо ж громадянин завітає на пошту особисто, то отримати кошти йому допоможе оператор відділення.
Відомо, що люди не отримають виплати готівкою. Кошти можна буде витратити на оплату:
- комунальних рахунків;
- мобільного рахунку;
- харчових продуктів та побутових товарів;
- вітчизняних видань та ліки українського виробництва.
До слова, раніше Президент Володимир Зеленський сказав, що понад 2 млн українців оформили заявку на виплату однієї тисячі гривень у перший день запуску програми.
Також нагадаємо, що не всім українцям вдасться оформити виплату у розмірі 1 тис. грн від держави. Детальніше про це читайте за посиланням.
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