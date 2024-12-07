Какая настоящая цель Зимової єПідтримки — The New York Times

Украинские гривны. Фото: НБУ

Спустя почти три года после начала полномасштабной войны России против Украины, президент Владимир Зеленский стремится привлечь больше финансовых ресурсов. В то же время перед ним стоит задача не допустить чрезмерной финансовой нагрузки на население, которое уже и так понесло значительные экономические потери из-за войны.

О том, какова настоящая цель внедрения тысячи от Зеленского, рассказали журналисты The New York Times.

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В издании отметили, что напряжение особенно усилилось после подписания президентом Украины закона о существенном повышении налогов и внедрении программы "Зимова єПідтримка"..

Журналисты отметили, что эта сумма достаточно скромная, особенно если сравнивать ее со средней месячной заработной платой в Украине. В то же время власти объяснили, что этот шаг призван продемонстрировать поддержку гражданам. Зеленский подчеркнул, что для многих семей и страны, в целом, такая помощь имеет заметное значение.

Аналитики считают, что такая выплата есть продуманное решение украинского президента. Ее основная цель — повысить поддержку среди населения, все больше испытывающего усталость от длительных последствий войны.

"Эта усталость еще больше усилилась из-за мобилизационной кампании в этом году, которая обнажила раскол в обществе, а также из-за коррупционных скандалов, затмивших репутацию правительства", — пишут в NYT.

Журналисты отметили, что выплаты в размере 1000 гривен во время экономических проблем стали своеобразной символической традицией в Украине. Подобные инициативы внедрялись разными правительствами в течение последних 20 лет. К примеру, в 2021 году, во время пандемии коронавируса, Зеленский уже реализовал схожую программу. Тогда каждый вакцинированный гражданин также получал единовременную выплату в размере 1000 грн.

"Решение о выплате выглядит как попытка смягчить негативное влияние повышения налогов. Увеличение, которое вступило в силу в воскресенье — в тот же день, когда стартовала программа поддержки, — предусматривает повышение налога на доходы, направленного на военные расходы, с 1,5% к 5%", — объяснили в New York Times.

Что еще стоит знать

Напомним, зимой украинцы смогут воспользоваться финансовой помощью в размере 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка". Для этого предусмотрены три способа получения средств.

Мы также писали, что в отделениях "Укрпочты" планируют обновить ассортимент, чтобы украинцы могли потратить средства "Зимової єПідтримки" на самые необходимые товары и услуги. В частности, граждане смогут использовать эти средства для оплаты коммунальных услуг, приобретения товаров украинского производства, таких как продукты питания и бытовая химия, а также украинских печатных изданий и лекарств.