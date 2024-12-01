Що зміниться в Україні та для українців з 1 грудня 2024 року

Банкнота номіналом тисяча гривень у руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Грудень не за горами, і з його приходом в Україні очікується низка змін. Вони торкнуться комунальних тарифів, пенсійних виплат, а також безлічі соціальних допомог і субсидій. Крім того, у грудні заплановано зміни у порядку мобілізації, бронювання та інших важливих аспектах суспільного життя в Україні.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 грудня.

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Тарифи на комунальні послуги у грудні

З 1 грудня тарифи на електроенергію, газ, опалення та водопостачання залишаться незмінними та збережуться на поточному рівні як мінімум до кінця квітня 2025 року.

Тарифи на електроенергію в Україні у грудні

У грудні зміни у розрахунку плати за спожиту електроенергію не плануються. Поточний тариф для домашніх споживачів, встановлений із 1 червня 2024 року, становить 4,32 грн за кВт-год. Для власників двозонних лічильників нічна ставка становить 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для власників електричних систем опалення. При місячному споживанні до 2000 кВт-год вартість електроенергії становитиме 2,64 грн за кВт-год.

Минулого тижня голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив прогноз щодо можливого збільшення вартості електроенергії для населення наступного року до 6,5-7 грн за кВт-год що означає зростання на 50–75%. У довгостроковій перспективі ціна може сягнути 8-9 грн за кВт-год. Попенко також зазначив, що мораторій на підвищення тарифів поширюється лише на опалення, гарячу воду та газ, що дає змогу підвищувати вартість інших комунальних послуг.

Проте, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко спростував ці заяви. На своїй сторінці в Facebook він наголосив, що компанія Yasno не робила подібних заяв, а питання тарифів знаходяться виключно у компетенції Кабінету Міністрів. Він також закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Тарифи на газ в Україні у грудні

На ринку газу для населення у грудні залишаються 9 постачальників, як і у листопаді. У тому числі 5 компаній пропонують як річну фіксовану ціну, так і місячну — змінну. Інші 4 постачальники надають лише річні тарифи.

Вартість газу в рамках річних тарифів у грудні варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр залежно від постачальника. Місячні (ринкові) ціни значно вищі та коливаються від 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Більшість українських домогосподарств (98% або понад 12 мільйонів сімей) одержують газ від "Нафтогазу України" за річною фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишиться незмінним щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Ціна на газ у грудні 2024 року

Назва підприємства Базова річна пропозиція грн Комерційна пропозиція грн ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" 7,799 9,977 ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 7,96 - ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" 7,96 - ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 - ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 - ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" 8,20 19,30 ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" 9,99 16,99

Тарифи на водопостачання в Україні у грудні

У грудні в окремих громадах може відбуватися збільшення вартості води, якщо таке рішення прийме місцева влада. На національному рівні тарифи на воду для населення залишаться без змін. Важливо пам'ятати, що ціни на воду варіюються залежно від регіону і залежать від багатьох факторів, таких як доступ до водних ресурсів, вартість електроенергії та інші особливості.

Субсидії та соціальна допомога у грудні

З наближенням зими держава активно реалізує масштабну програму підтримки українців у холодний період. Вона стосується як соціальних виплат, так і порядку нарахування субсидій.

Субсидії у грудні 2024 року

Уряд затвердив низку змін у законодавстві, розроблених Міністерством соціальної політики за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Серед нововведень: якщо сім'я використовувала менше електроенергії через відключення, розмір субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги залишиться на колишньому рівні та не зменшуватиметься. Ця норма діє період військового становища країни.

Крім того, граничну суму купівлі, за якої можна отримати субсидію, збільшено з 50 до 100 тис. грн. Також при розрахунку субсидій не враховуватиметься вартість генераторів або разових платежів на їх придбання в межах до 150 тис. грн.

Для домогосподарств, що опалюють житло дровами чи вугіллям, передбачено додаткові виплати на їх закупівлю. Ці виплати, доступні отримувачам субсидій та пільг, розраховуються індивідуально залежно від доходів сім'ї та можуть досягати 21 тис. грн.

Тим, хто вже отримує субсидії, звертатися нікуди не потрібно — Пенсійний фонд України (ПФУ) вже має всю необхідну інформацію. Якщо пільга чи субсидія ще не призначена, слід подати заяву до ПФУ.

Чиновники також спростили порядок надання житлово-комунальних пільг для військовослужбовців.

У Міністерстві соціальної політики також повідомили, що із середини січня 2025 року почне діяти програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Громадяни, які змушені переїхати в інші регіони через бойові дії, можуть претендувати на субсидію, якщо сума комунальних платежів (у межах соціальних нормативів споживання) перевищує обов'язковий платіж. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від рівня доходів сім'ї: чим нижчі доходи, тим більшу частку витрат компенсує держава.

Також слід зазначити, що при призначенні житлової субсидії виплати на проживання, що надаються ВПО, не включаються до сукупного доходу.

1000 грн від Зеленського

З 1 грудня українці будь-якого віку, які перебувають на території країни, зможуть отримати одноразову допомогу від держави у розмірі 1 тис. грн. Ця ініціатива також реалізується у рамках програми "Зимова підтримка", запущеної на доручення президента Володимира Зеленського.

Кошти можна використовувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, оплату медичних послуг, освіти, мобільного зв'язку, страхування, донатів для ЗСУ, а також на квитки "Укрзалізниці" та інші потреби.

Програма діятиме протягом грудня, січня та лютого, при цьому скористатися виділеними коштами можна буде до кінця 2025 року.

Міністерство економіки пояснило, що система автоматично перевіряє факт знаходження отримувачів на території України. Виплату для дітей можна оформити через програму "Дія" одним із батьків.

Одноразові виплати для ВПО у грудні

У грудні 2024 року держава надасть одноразову виплату у розмірі 6 500 грн на кожну дитину із сімей ВПО та малозабезпечених, які потребують підтримки. Ці засоби призначені для покупки теплого одягу та взуття. Така ж допомога буде надано особам з інвалідністю І групи, що належать до категорії ВПО.

Звертатися за призначенням виплати не потрібно — її буде нараховано автоматично на підставі даних із державних реєстрів. Кошти надійдуть на картковий рахунок одержувача допомоги.

Важливо зазначити, що ця виплата не враховуватиметься при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї, що гарантує, що вона не вплине на отримання інших видів допомоги, таких як субсидії.

Виплати дітям-сиротам

До Дня святого Миколая, який в Україні тепер відзначається 6 грудня, опікуни та піклувальники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають одноразову виплату у розмірі 1 000 грн. Ця виплата стане третьою ініціативою, що реалізується у рамках програми "Зимова підтримка".

Пенсії у грудні

З 1 грудня підвищення пенсій зачепить лише певні категорії пенсіонерів, включаючи тих, хто отримає вікову надбавку. Це стосується пенсіонерів, які досягли віку 70, 75 та 80 років.

Проте, щоб її отримати, сума пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 грн (середня зарплата для розрахунку пенсій за 2020 рік).

На сьогодні вікові надбавки виплачуються у таких розмірах:

пенсіонерам віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

пенсіонерам віком від 75 до 79 років – 456 гривень;

пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Мобілізація у грудні

З 1 грудня набирає чинності ухвала Кабінету Міністрів від 22 листопада № 1332, яка встановлює новий порядок бронювання від мобілізації через портал "Дія". Згідно з документом, всі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв.

Також зміни передбачають, що відстрочки від призову, видані Мінекономіки до 1 грудня, діють протягом терміну, на який вони надані, але не довше 28 лютого. Це стосується і відстрочок, наданих через "Дію".

Крім того, запроваджується додатковий критерій для бронювання працівників: їхня середня зарплата за останній квартал має бути не нижчою за 2,5 мінімальної зарплати, що становить 20 тис. грн, а підприємство не повинно мати заборгованості зі сплати податків.

Нові рейси від "Укрзалізниці"

Укрзалізниця розширює свою міжнародну мережу та з 15 грудня запускає нові поїзди двома популярними маршрутами: Київ — Будапешт та Київ — Чоп — Братислава. Щоденний поїзд до Будапешта ходитиме за розкладом, який дозволить пасажирам легко пересідати на потяги до таких міст, як Відень, Зальцбург, Мюнхен, Інсбрук, Цюрих та інших.

Маршрут через станцію Чоп з'єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, такими як Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад. Крім того, з 15 грудня почнуть курсувати безпересадні купейні вагони маршрутом Львів — Кишинів.

Ліквідація МСЕК

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) припинять свою діяльність 31 грудня. З 1 січня 2025 року їх замінять експертні команди щодо оцінки повсякденного функціонування людини, які складаються з лікарів-практиків.

Законопроєкт №12178, підтриманий Верховною Радою 20 листопада у першому читанні, передбачає передачу функцій комісій кластерним та надкластерним лікарням. У цих установах використовуються електронні системи, які полегшують процес визначення інвалідності.

Відкриття Подільського моста у Києві

Згідно з рішенням КМВА, з 1 грудня рух Подільським мостовим переходом через Дніпро буде відкрито для легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування.

Раніше мостом могли їздити тільки спецтранспорт і пасажирський автобус № 111. Однак для великовантажного транспорту міст залишиться закритим.

У КМДА уточнили, що проїзд також буде відкритий через новий тунель, який з'єднує мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори у напрямку проспекту Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Крім того, до кінця року планується завершити роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, які не перешкоджатимуть руху транспорту.

Посилення відповідальності за домашнє насильство

З 19 грудня почне діяти новий закон про запобігання та протидію домашньому насильству. МВС роз'яснило, що відповідальність для кривдників стане суворішою, а дитина, яка страждає від домашнього насильства, відразу буде визнана потерпілою.

Крім того, тепер будуть чітко розмежовані поняття домашнього насильства та насильства за ознакою статі, чого раніше не було. Термін можливого адміністративного затримання кривдника збільшиться до 12 годин. Також досліджуватиметься необхідність направлення кривдника на корекційні програми.

Зимові канікули

У грудні, перед святами, в українських школах традиційно розпочинаються зимові канікули. Міністерство освіти і науки України рекомендувало графік канікул тривалістю два тижні: з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року включно.

Однак, через ризик блекаутів, навчальні заклади можуть самостійно регулювати навчальний процес та тривалість зимових канікул, тому дати їх початку та закінчення можуть змінюватись у різних регіонах. Наприклад, у Києві канікули заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.

Ми писали, що у 2025 році на українців очікує зростання тарифів на комунальні послуги. Однак навіть зараз рівень оплати комунальних послуг по країні тільки трохи перевищує 55%.

Також ми повідомляли, що громадянам, які ще не встигли оформити субсидію, варто поквапитися. З 1 грудня набудуть чинності зміни до порядку нарахування виплат, які суттєво вплинуть на їхній розмір.