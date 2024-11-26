Субсидія на опалювальний сезон — що треба зробити до 1 грудня

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Субсидії в Україні призначають окремо на опалювальний та не опалювальний сезони. Українці, які все ще не отримують допомогу, можуть звернутись по її призначення. Однак варто поквапитись, вже з 1 грудня набудуть чинності деякі зміни у порядку нарахування субсидії, що вплине на загальний розмір допомоги.

Про те, що зміниться з 1 грудня та чому українцям варто поквапитись з оформленням субсидії, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Що зміниться в системі нарахування субсидій з 1 грудня

В Україні продовжується процес оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо документи подати до кінця листопада, субсидія буде розрахована з початку опалювального сезону, тобто з жовтня. Однак з початку грудня допомога призначатиметься з місяця подання заяви та необхідних документів.

"У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення", — попереджають у Пенсійному фонді.

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства, враховуючи його фінансовий стан та витрати на житлово-комунальні послуги. Основним елементом субсидії у холодну пору року — є оплата за опалення.

Якщо подати заяву на субсидію в період із 1 жовтня до 30 листопада, допомога буде розрахована з початку опалювального сезону. Таким чином, ви отримаєте субсидію, яка покриватиме витрати на комунальні послуги з моменту запуску опалення.

У разі подання документів після 1 грудня субсидія призначатиметься лише з місяця подання заявки. Це означає, що компенсація за попередні місяці опалювального сезону нарахована не буде.

Як оформити субсидію у 2024 році

Подати документи на отримання субсидії можна трьома способами:

Особисто: звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Поштовим відправленням: на адресу відповідного територіального органу ПФУ. Онлайн: скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду або мобільним застосунком "Пенсійний фонд".

Подавати документи для отримання субсидії потрібно не всім. Тим, хто отримував допомогу в неопалювальний період, її продовжили автоматично. Проте в окремих випадках оформлення документів залишається необхідним.

Раніше ми писали, що українські родини, які не можуть самостійно оплачувати спожиті комунальні послуги в повному обсязі, можуть оформити субсидію. Однак цей вид допомоги можуть анулювати через низку причин.

Також ми писали, що українці повинні попереджати Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства чи фінансового положення сім'ї. Наприклад, якщо хтось з родини перебував за кордоном понад 60 днів.