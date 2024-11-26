Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Часу обмаль — чому субсидію треба оформити до 1 грудня arrow

Часу обмаль — чому субсидію треба оформити до 1 грудня

26 листопада 2024 09:14
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидія на опалювальний сезон — що треба зробити до 1 грудня
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Субсидії в Україні призначають окремо на опалювальний та не опалювальний сезони. Українці, які все ще не отримують допомогу, можуть звернутись по її призначення. Однак варто поквапитись, вже з 1 грудня набудуть чинності деякі зміни у порядку нарахування субсидії, що вплине на загальний розмір допомоги.

Про те, що зміниться з 1 грудня та чому українцям варто поквапитись з оформленням субсидії, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Що зміниться в системі нарахування субсидій з 1 грудня

В Україні продовжується процес оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо документи подати до кінця листопада, субсидія буде розрахована з початку опалювального сезону, тобто з жовтня. Однак з початку грудня допомога призначатиметься з місяця подання заяви та необхідних документів. 

"У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення", — попереджають у Пенсійному фонді.

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства, враховуючи його фінансовий стан та витрати на житлово-комунальні послуги. Основним елементом субсидії у холодну пору року — є оплата за опалення.

Якщо подати заяву на субсидію в період із 1 жовтня до 30 листопада, допомога буде розрахована з початку опалювального сезону. Таким чином, ви отримаєте субсидію, яка покриватиме витрати на комунальні послуги з моменту запуску опалення.

У разі подання документів після 1 грудня субсидія призначатиметься лише з місяця подання заявки. Це означає, що компенсація за попередні місяці опалювального сезону нарахована не буде.

Як оформити субсидію у 2024 році

Подати документи на отримання субсидії можна трьома способами:

  1. Особисто: звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.
  2. Поштовим відправленням: на адресу відповідного територіального органу ПФУ.
  3. Онлайн: скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду або мобільним застосунком "Пенсійний фонд".

Подавати документи для отримання субсидії потрібно не всім. Тим, хто отримував допомогу в неопалювальний період, її продовжили автоматично. Проте в окремих випадках оформлення документів залишається необхідним.

Раніше ми писали, що українські родини, які не можуть самостійно оплачувати спожиті комунальні послуги в повному обсязі, можуть оформити субсидію. Однак цей вид допомоги можуть анулювати через низку причин.

Також ми писали, що українці повинні попереджати Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства чи фінансового положення сім'ї. Наприклад, якщо хтось з родини перебував за кордоном понад 60 днів. 

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон гроші допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

10:27 Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

10:26 Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:15 Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

10:06 Повітряні сили розповіли, скільки БпЛА збили в небі над Україною

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:05 Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

10:02 Атака дронів на Київщині — в поліції показали наслідки

09:57 Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

09:40 Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

09:39 ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР

10:45 Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

10:27 Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

10:26 Виїхати за кордон буде складно — ситуація на трасі Одеса-Рені

10:15 Залужний зустрівся з державним міністром Британії з питань Європи

10:06 Повітряні сили розповіли, скільки БпЛА збили в небі над Україною

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

10:05 Новий бонус від ПриватБанку — як отримати кешбек за держвиплати

10:02 Атака дронів на Київщині — в поліції показали наслідки

09:57 Будівництво водогону для Миколаєва гальмує — причина

09:40 Обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали кількість поранених

09:39 ГУР перехопило чергові переговори військових КНДР

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня