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Украинцы получат деньги от государства — кому положены выплаты

27 ноября 2024 13:00
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Дополнительные деньги к зиме. Шмигаль анонсировал новую помощь в Украине
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В рамках программы "Теплая зима" правительство предоставит финансовую помощь определенным категориям граждан. Малообеспеченные семьи и внутренне перемещенные лица смогут получить денежные выплаты для приобретения теплой одежды, обуви и других необходимых вещей для детей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Кто получит новую помощь

Шмыгаль сообщил, что правительство приступило к реализации комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей. В рамках этой программы предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 6,5 тыс. грн на каждого ребенка для прохождения зимнего периода.

Выплаты получат малообеспеченные семьи и семьи-ВПЛ, имеющие детей или взрослых с инвалидностью I группы. Денежная помощь поступит в декабре.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6 500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой. Сегодня принимаем соответствующее постановление, дающее старт этой программе", — сообщил премьер-министр.

Также, по словам Шмыгаля, ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, получат дополнительно по 1 тыс. грн. Финансирование этой программы осуществляется при поддержке ЮНИСЕФ.

Раньше мы рассказывали на какие выплаты можно рассчитывать после 40 лет стажа. Согласно действующему законодательству Украины, граждане, имеющие 40 лет страхового стажа, имеют право на получение пенсии по возрасту.

Также мы писали о дополнительной помощи от ЮНИСЕФ. Детский фонд ООН усиливает помощь уязвимым категориям украинцев, особенно семьям с детьми в прифронтовых районах.

Денис Шмыгаль выплаты финансовая помощь деньги Украина

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