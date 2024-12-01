Что изменится в Украине и для украинцев с 1 декабря 2024 года

Банкнота номиналом тысяча гривен в руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Декабрь не за горами, и с его приходом в Украине ожидается ряд изменений. Они коснутся коммунальных тарифов, пенсионных выплат, а также множества социальных пособий и субсидий. Кроме того, в декабре запланированы изменения в порядке мобилизации, бронирования и других важнейших аспектах общественной жизни в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 декабря.

Читайте также:

Тарифы на коммунальные услуги в декабре

С 1 декабря тарифы на электроэнергию, газ, отопление и водоснабжение останутся неизменными и сохранятся на текущем уровне как минимум до конца апреля 2025 года.

Тарифы на электроэнергию в Украине в декабре

В декабре изменения в расчете платы за потребленную электроэнергию не планируются. Текущий тариф для домашних потребителей, установленный с 1 июня 2024 года, составляет 4,32 грн за кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная ставка составляет 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025 года.

Кроме того, с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 предусмотрен льготный тариф для владельцев электрических систем отопления. При месячном потреблении до 2000 кВт-ч стоимость электроэнергии составит 2,64 грн за кВт-ч.

На прошлой неделе глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказал прогноз о возможном увеличении стоимости электроэнергии для населения в следующем году до 6,5-7 грн за кВт-ч, что означает рост на 50–75%. В долгосрочной перспективе цена может составить 8-9 грн за кВт-ч. Попенко также отметил, что мораторий на повышение тарифов распространяется только на отопление, горячую воду и газ, что позволяет повышать стоимость других коммунальных услуг.

Однако генеральный директор Yasno Сергей Коваленко опроверг эти заявления. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что компания Yasno не делала подобных заявлений, а вопросы тарифов находятся исключительно в компетенции Кабинета Министров. Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

Тарифы на газ в Украине в декабре

На рынке газа для населения в декабре остаются 9 поставщиков, как и в ноябре. В том числе 5 компаний предлагают как годовую фиксированную цену, так и месячную — переменную. Остальные 4 поставщика предоставляют только годовые тарифы.

Стоимость газа в рамках годовых тарифов в декабре варьируется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от поставщика. Месячные (рыночные) цены значительно выше и колеблются от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Большинство украинских домохозяйств (98% или более 12 миллионов семей) получают газ от "Нефтегаза Украины" по годовой фиксированной цене 7,96 грн за кубометр. Этот тариф останется неизменным, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Цена на газ в декабре 2024 года

Название предприятия Базовое годовое предложение грн Коммерческое предложение грн ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" 7,799 9,977 ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" 7,96 - ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" 7,96 - ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" 7,98 - ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" 7,99 - ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" 8,20 19,30 ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) 8,46 8,46 ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "Светгаз" 9,99 16,99

Тарифы на водоснабжение в Украине в декабре

В декабре в отдельных общинах может происходить увеличение стоимости воды, если такое решение примут местные власти. На национальном уровне тарифы на воду для населения останутся без изменений. Важно помнить, что цены на воду варьируются в зависимости от региона и зависят от многих факторов, таких как доступ к водным ресурсам, стоимость электроэнергии и другие особенности.

Субсидии и социальная помощь в декабре

С приближением зимы государство активно реализует масштабную программу поддержки украинцев в холодный период. Она касается как социальных выплат, так и порядка начисления субсидий.

Субсидии в декабре 2024 года

Правительство утвердило ряд изменений в законодательстве, разработанных Министерством социальной политики по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Среди нововведений: если семья использовала меньше электроэнергии из-за отключения, размер субсидии или льготы на жилищно-коммунальные услуги останется на прежнем уровне и не будет уменьшаться. Эта норма действует в период военного положения страны.

Кроме того, предельная сумма покупки, при которой можно получить субсидию, увеличена с 50 до 100 тыс. грн. Также при расчете субсидий не будет учитываться стоимость генераторов или разовых платежей на их приобретение в пределах до 150 тыс. грн.

Для домохозяйств, отапливающих жилье дровами или углем, предусмотрены дополнительные выплаты на их закупку. Эти выплаты, доступны получателям субсидий и льгот, рассчитываются индивидуально в зависимости от доходов семьи и могут достигать 21 тыс. грн.

Тем, кто уже получает субсидии, обращаться никуда не нужно — у Пенсионного фонда Украины (ПФУ) уже есть вся необходимая информация. Если льгота или субсидия еще не назначена, следует подать заявление в ПФУ.

Чиновники также упростили порядок предоставления жилищно-коммунальных льгот для военнослужащих.

В Министерстве социальной политики также сообщили, что с середины января 2025 начнет действовать программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Граждане, вынужденные переехать в другие регионы из-за боевых действий, могут претендовать на субсидию, если сумма коммунальных платежей (в рамках социальных нормативов потребления) превышает обязательный платеж. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от уровня доходов семьи: чем ниже доходы, тем большую часть расходов компенсирует государство.

Также следует отметить, что при назначении жилищной субсидии выплаты на проживание, предоставляемые ВПЛ, не включаются в совокупный доход.

1 000 грн от Зеленского

С 1 декабря украинцы всех возрастов, находящиеся на территории страны, смогут получить единовременную помощь от государства в размере 1 тыс. грн. Эта инициатива также реализуется в рамках программы "Зимняя поддержка", запущенной по поручению президента Владимира Зеленского.

Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств, книг, оплаты медицинских услуг, образования, мобильной связи, страхования, донатов для ВСУ, а также для билетов Укрзализныци и других нужд.

Программа будет действовать в течение декабря, января и февраля, при этом использовать выделенные средства можно будет до конца 2025 года.

Министерство экономики объяснило, что система автоматически проверяет факт нахождения получателей на территории Украины. Выплату для детей можно оформить через программу "Дия" одним из родителей.

Единовременные выплаты для ВПЛ в декабре

В декабре 2024 года государство предоставит единовременную выплату в размере 6 500 грн на каждого ребенка из семей ВПЛ и малообеспеченных, нуждающихся в поддержке. Эти средства предназначены для покупки теплой одежды и обуви. Такая же помощь будет предоставлена лицам с инвалидностью I группы, относящимся к категории ВПЛ.

Обращаться за назначением выплаты не нужно — она будет начислена автоматически на основании данных из государственных реестров. Средства поступят на карточный счет получателя помощи.

Важно отметить, что эта выплата не будет учитываться при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи, что гарантирует, что она не повлияет на получение других видов пособия, таких как субсидии.

Выплаты детям-сиротам

Ко Дню святого Николая, который в Украине теперь отмечается 6 декабря, опекуны и попечители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получат единовременную выплату в размере 1 000 грн. Эта выплата станет третьей инициативой, реализуемой в рамках программы "Зимняя поддержка".

Пенсии в декабре

С 1 декабря повышение пенсий коснется только определенных категорий пенсионеров, включая тех, кто получит возрастную надбавку. Это касается пенсионеров, достигших 70, 75 и 80 лет.

Однако чтобы ее получить, сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 грн (средняя зарплата для расчета пенсий за 2020 год).

На сегодняшний день возрастные надбавки выплачиваются в следующих размерах:

пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет — 456 гривен;

пенсионерам от 80 лет — 570 гривен.

Мобилизация в декабре

С 1 декабря вступает в силу постановление Кабинета Министров от 22 ноября №1332, которое устанавливает новый порядок бронирования от мобилизации через портал "Дия". Согласно документу все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с новыми критериями.

Также изменения предполагают, что отсрочки от призыва, выданные Минэкономики до 1 декабря, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше 28 февраля. Это касается и отсрочек, предоставленных через "Дія".

Кроме того, вводится дополнительный критерий для бронирования работников: их средняя зарплата за последний квартал должна быть не ниже 2,5 минимальной зарплаты, что составляет 20 тыс. грн, а предприятие не должно иметь задолженности по уплате налогов.

Новые рейсы от Укрзализныци

Укрзализныця расширяет свою международную сеть и с 15 декабря запускает новые поезда по двум популярным маршрутам: Киев — Будапешт и Киев — Чоп — Братислава. Ежедневный поезд в Будапешт будет ходить по расписанию, которое позволит пассажирам легко пересаживаться на поезда в такие города, как Вена, Зальцбург, Мюнхен, Инсбрук, Цюрих и другие.

Маршрут через станцию Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, такими как Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад. Кроме того, с 15 декабря начнут курсировать беспересадочные купейные вагоны по маршруту Львов — Кишинев.

Ликвидация МСЭК

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратят свою деятельность 31 декабря. С 1 января 2025 года их заменят экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, состоящих из практикующих врачей.

Законопроект №12178, поддержанный Верховной Радой 20 ноября в первом чтении, предусматривает передачу функций комиссий кластерным и надкластерным больницам. В этих учреждениях используются электронные системы, облегчающие процесс определения инвалидности.

Открытие Подольского моста в Киеве

Согласно решению КМВА, с 1 декабря движение по Подольскому мостовому переходу через Днепр будет открыто для легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования.

Ранее по мосту могли ездить только спецтранспорт и пассажирский автобус № 111. Однако для большегрузного транспорта мост останется закрытым.

В КГГА уточнили, что проезд также будет открыт через новый тоннель, соединяющий мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Шухевича и жилмассива Троещина.

Кроме того, до конца года планируется завершить работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, которые не будут препятствовать движению транспорта.

Ужесточение ответственности за домашнее насилие

С 19 декабря начнет действовать новый закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. МВД разъяснило, что ответственность для обидчиков станет строже, а ребенок, страдающий домашним насилием, сразу будет признан потерпевшим.

Кроме того, теперь будут четко разграничены понятия домашнего насилия и насилия по признаку пола, чего раньше не было. Срок возможного административного задержания обидчика увеличится до 12 часов. Также будет исследована необходимость направления обидчика на коррекционные программы.

Зимние каникулы

В декабре перед праздниками в украинских школах традиционно начинаются зимние каникулы. Министерство образования и науки Украины рекомендовало график каникул продолжительностью две недели: с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года включительно.

Однако из-за риска блекаутов учебные заведения могут самостоятельно регулировать учебный процесс и продолжительность зимних каникул, поэтому даты их начала и окончания могут изменяться в разных регионах. Например, в Киеве каникулы запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года.

Мы писали, что в 2025 году украинцев ожидает рост тарифов на коммунальные услуги. Однако даже сейчас уровень оплаты коммунальных услуг по стране лишь немного превышает 55%.

Также мы сообщали, что гражданам, еще не успевшим оформить субсидию, стоит поторопиться. С 1 декабря вступят в силу изменения в порядок начисления выплат, которые существенно повлияют на их размер.