Грошова допомога українця під час війни – які виплати отримали громадяни

Гроші в руках. Ілюстративне фото: УНІАН

Початок повномасштабної війни в Україні створив надзвичайні виклики для системи соціального захисту українців. Однак, завдяки організованості держави та співпраці з міжнародними союзниками, нашій країні вдалося посилити систему соціального захисту та підтримувати грошовими виплатами українців, які постраждали від війни.

Новини.LIVE підготували перелік деяких грошових виплат для українців за тисячу днів війни.

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Допомога ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб після початку війни з’явилась можливість щомісяця отримувати фінансову допомогу від дати звернення до першого місяця після закінчення дії воєнного стану в Україні. Гроші виплачуються на кожну внутрішньо переміщену особу, дані про яку включені до Єдиної бази даних про ВПО. Розміри фінансової допомоги такі:

діти та особи з інвалідністю — 3 000 гривень на місяць;

доросла особа — 2 000 гривень на місяць.

Гроші в гаманці. Ілюстративне фото: Depositphotos

Якщо хтось із ВПО досі не оформив таку допомогу, він може це зробити, для цього потрібно звернути із заявою до:

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій;

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання;

центру надання адміністративних послуг;

через мобільний додаток "Дія" (пункт 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі — Порядок).

''єПідтримка''

На початку березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд затвердив програму допомоги для українців, які постраждали від російських загарбників. Одноразова фінансова допомога у розмірі 6 500 гривень надавалася усім застрахованим особам на карту "єПідтримка". Таку програму створило Міністерство соціальної політики разом з Міністерством цифрової трансформації та Програми розвитку ООН в Україні ще у 2021 році. Тоді українці отримували 1 000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Картка "єПідтримка" на телефоні. Фото: facebook.com/diia.gov.ua

Станом на зараз оформити допомогу громадянам, які ще цього не зробили, можливості немає. На сайті "Дія" це пояснюють тим, що "ресурси міжнародних організацій обмежені".

"Наразі громадянами України подано понад 10 000 000 заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі ''єДопомога'' задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати", — йдеться у повідомленні.

Мораторій на підняття комунальних послуг

Окрім фінансових виплат, українців підтримували тим, що певний час не підіймали ціни на комунальні послуги. Так, у серпні 2022 року Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів. Він передбачав, що мораторій буде діяти упродовж воєнного стану в Україні та ще шість місяців після його завершення. Так, заборонялося підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Однак з червня 2024 року Уряд затвердив новий тариф на електроенергію. Ціни на світло для побутових користувачів збільшилися з 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год.

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді пояснював, що попередній тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн/кВт•год покривав лише третину реальної вартості електроенергії і цього було недостатньо.

"Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитись без світла, втримати систему. На нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", — наголошував Галущенко.

Допомога від ЮНІСЕФ для сімей з дітьми

Вже у травні 2024 року Кабмін спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) ухвалили проєкт щодо додаткових виплат для сімей з дітьми, які проживають у Сумській, Харківській та Донецькій областях і потребують допомоги. Сім’ї можуть отримати одноразову грошову виплату у розмірі 3 600 гривень щомісяця на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців. Також допомога може бути виплачена одноразово у розмірі 10 800 гривень із розрахунку за три місяці на кожного члена сім’ї.

Гуманітарні набори від ЮНІСЕФ. Фото: ЮНІСЕФ

Однак для того, аби отримати виплати, є умови, зокрема, якщо:

є особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю віком до 18 років;

сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати (одинокий батько);

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

За даними Мінсоцполітики, допомогу вже отримали 9,3 тисячі сімей з дітьми, які евакуювали зі Сумщини та Харківщині. Для цього міжнародні партнери виділили близько 327 млн грн (7,8 млн доларів).

"Тисяча Зеленського"

У Мінекономіки повідомили, що з грудня 2024 року в Україні стартує програма з надання одноразової фінансової допомоги громадянам у розмірі 1 000 гривень. Її ще називають "тисячею Зеленського". Виплату можуть отримати абсолютно всі українці, незалежно від віку та соціального статусу.

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Кошти покликані допомогти покрити витрати на зимовий період. Для того, аби ці кошти прийшли, потрібно відкрити картку "Національного кешбеку". Витратити ці кошти можна буде на:

товари українського виробництва (йдеться про ті, які зареєстровані в програмі "Національний кешбек");

оплату комунальних послуг;

купити квитки на поїзди "Укрзалізниці";

відвідування культурних закладів;

ліки;

книжки українських видавництв;

мобільний зв’язок;

на підтримку ЗСУ — перерахувати гроші можна буде конкретному підрозділу, на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунки волонтерського фонду.

Водночас депутатка з Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що кошти для виплат громадян з’явилися в українському бюджеті завдяки міжнародній допомозі, на яку країна не сподівалася.Тому ухвалили рішення розподілити кошти серед населення.

Як відомо, подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл щомісяця отримуватимуть доплату в розмірі 1 300 грн, а з 1 вересня ця сума зросте до 2 600 грн.

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