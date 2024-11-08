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"Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

8 листопада 2024 08:38
Ксенія Симонова - Редактор
Виплата 1 тис. грн від Зеленського — як отримати кошти пенсіонерам
Людина літнього віку тримає гроші. Фото: varta
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з грудня 2024 року стартує програма з надання фінансової одноразової допомоги громадянам у розмірі 1 тис. гривень, зокрема для пенсіонерів. Відомо, як саме відбуватиметься нарахування коштів для людей похилого віку.

Про це розповіли представники Міністерства економіки під час загальнонаціонального телемарафону.

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Що відомо про програму "тисяча Зеленського"

Про реалізацію на початку зими нової програми з підтримки громадян повідомив президент Володимир Зеленський. У народі відповідні виплати мають назву "тисяча Зеленського".

Одна тисяча гривень буде надана і багатим, і бідним українцям, незалежно від віку та соціального статусу. Кошти покликані допомогти покрити витрати на зимовий період.

Головна умова надання допомоги — проживання на території України, тому гроші не зможуть отримати ті громадяни, які знайшли порятунок від війни за кордоном.

Оскільки гроші передбачені усім, то, відповідно, одна родина зможе отримати кілька тисяч гривень.

Як пенсіонерам отримати 1 тис. грн

Передбачається, що заявку на участь у програмі прийматимуть через "Дію" упродовж грудня, січня та лютого. Для надходження коштів необхідно буде активувати картку "Національний кешбек".

З огляду на це, деяким людям похилого віку може бути складно отримати "тисячу Зеленського", адже дехто немає гаджетів і картки "Нацкешбек". 

У зв'язку з цим в уряді обговорюють запровадження ширших можливостей для отримання фіндопомоги у розмірі 1 тис. гривень.

Зазначається, що у разі виникнення труднощів з оформленням карток, допомогу надаватиме "Укрпошта". Зокрема, розглядають можливість укладення договору про сприяння в реалізації програми, щоб в оформленні карток пенсіонерам допомагали листоноші.

Ухвалити постанову про виділення коштів і реалізацію програми в Уряді планують до середини листопада.

Також допомогти в оформленні надходження коштів можуть волонтери. Деякі організації публікують оголошення про можливість надання допомоги в оформленні карток. Зокрема, у разі виникнення з цим питанням труднощів, можна звернутись до осередків ГО "ВПО Україна".

Що ще варто знати

Нагадаємо, жителі міста Ірпінь Київської області отримають фіндопомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Кошти нададуть тільки вразливим категоріям громадян.

Також ми писали, що у Мінреінтеграції повідомили про перші результати програми "Гроші на дрова". З наближенням холодного періоду кошти нададуть громадянам загальною кількістю у 100 тисяч.

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