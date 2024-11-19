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Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

19 ноября 2024 00:25
Карина Приходько - Редактор
Денежная помощь украинца во время войны — какие выплаты получили граждане
Деньги в руках. Иллюстративное фото: УНИАН
Карина Приходько - Редактор

Начало полномасштабной войны в Украине создало чрезвычайные вызовы для системы социальной защиты украинцев. Однако, благодаря организованности государства и сотрудничеству с международными союзниками, нашей стране удалось усилить систему социальной защиты и поддерживать денежные выплаты украинцев, пострадавших от войны. 

Новини.LIVE подготовили перечень некоторых денежных выплат для украинцев за тысячу дней войны.

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Денежная помощь украинцам за время войны. Фото: Новини.LIVE

Помощь ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц после начала войны появилась возможность ежемесячно получать финансовую помощь от даты обращения до первого месяца после окончания действия военного положения в Украине. Деньги выплачиваются на каждое внутренне перемещенное лицо, данные о котором включены в Единую базу данных о ВПЛ. Размеры финансовой помощи следующие:

  • дети и лица с инвалидностью — 3 000 гривен в месяц;
  • взрослый человек — 2 000 гривен в месяц.
помощь для ВПЛ
Деньги в кошельке. Иллюстративное фото: Depositphotos

Если кто-то из ВПЛ до сих пор не оформил такую помощь, он может это сделать, для этого нужно обратиться с заявлением в:

  • структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в Киеве государственных администраций;
  • исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту жительства;
  • центра предоставления административных услуг;
  • через мобильное приложение "Дія" (пункт 2 Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 года № 509 (далее — Порядок).

''єПідтримка''

В начале марта 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство утвердило программу помощи для украинцев, пострадавших от российских захватчиков. Единовременная финансовая помощь в размере 6 500 гривен предоставлялась всем застрахованным лицам на карту "єПідтримка". Такую программу создало Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН в Украине еще в 2021 году. Тогда украинцы получали 1 000 гривен за вакцинацию от коронавируса. 

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Карточка "єПідтримка" на телефоне. Фото: facebook.com/diia.gov.ua

По состоянию на сейчас оформить помощь гражданам, которые еще этого не сделали, возможности нет. На сайте "Дія" это объясняют тем, что "ресурсы международных организаций ограничены".

"В настоящее время гражданами Украины подано более 10 000 000 заявок, в связи с чем временно прекращается сбор заявок на платформе ''єДопомога'' для детальной их обработки и передачи по запросу международным организациям для дальнейшей выплаты", — говорится в сообщении.

Мораторий на поднятие коммунальных услуг

Кроме финансовых выплат украинцев поддерживали тем, что определенное время не поднимали цены на коммунальные услуги. Так, в августе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов. Он предусматривал, что мораторий будет действовать в течение военного положения в Украине и еще шесть месяцев после его завершения. Так, запрещалось повышать для всех категорий потребителей тарифы на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (ее производство, транспортировка и поставка):
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Однако с июня 2024 года Правительство утвердило новый тариф на электроэнергию. Цены на свет для бытовых пользователей увеличились с 2,64 грн/кВт∙ч до 4,32 грн/кВт∙ч. 

цены на коммуналку
Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Министр энергетики Герман Галущенко тогда объяснял, что предыдущий тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн/кВтч покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии и этого было недостаточно.

"Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", — подчеркивал Галущенко.

Помощь от ЮНИСЕФ для семей с детьми

Уже в мае 2024 года Кабмин совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) принял проект по дополнительным выплатам для семей с детьми, проживающими в Сумской, Харьковской и Донецкой областях и нуждающихся в помощи Семье могут получить единовременную денежную выплату в размере 3 600 гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Также помощь может быть выплачена единовременно в размере 10 800 гривен из расчета за три месяца на каждого члена семьи.

помощь от ЮНИСЕФ
Гуманитарные наборы от ЮНИСЕФ. Фото: ЮНИСЕФ

Однако, для того чтобы получить выплаты, есть условия, в частности, если:

  • есть лицо с инвалидностью или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • семья многодетная с детьми до 18 лет;
  • детей воспитывает одинокая мать (одинокий отец);
  • семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

По данным Минсоцполитики, помощь уже получили 9,3 тысячи семей с детьми, которые эвакуировали из Сумщины и Харьковщины. Для этого международные партнеры выделили около 327 млн грн (7,8 млн долларов).

"Тысяча Зеленского"

В Минэкономики сообщили, что с декабря 2024 года в Украине стартует программа по предоставлению единовременной финансовой помощи гражданам в размере 1 000 гривен. Ее еще называют "тысячей Зеленского".

тысяча Зеленского
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Средства призваны помочь покрыть расходы на зимний период. Для того, чтобы эти средства пришли, нужно открыть карточку "Национального кэшбэка". Потратить эти средства можно будет на:

  • товары украинского производства (речь идет о тех, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек");
  • оплату коммунальных услуг;
  • купить билеты на поезда "Укрзализныци";
  • посещение культурных заведений;
  • лекарство;
  • книги украинских издательств;
  • мобильная связь;
  • в поддержку ВСУ — перечислить деньги можно будет конкретному подразделению, на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, или же на счета волонтерского фонда.

В то же время депутат из Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк пояснила, что средства для выплат граждан появились в украинском бюджете благодаря международной помощи, на которую страна не надеялась. Поэтому приняли решение распределить средства среди населения.

Как известно, подать заявку на получение пособия можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года.

Напомним, с 1 января 2025 года педагогические работники средних школ будут ежемесячно получать доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября эта сумма возрастет до 2 600 грн.

Также мы писали, какие суммы выплачивают раненым военным.

выплаты украинцы финансовая помощь ВПЛ война в Украине тысяча Зеленского

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