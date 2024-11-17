Хто з освітян отримає вчительську доплату з 1 січня

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В Україні з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл щомісяця отримуватимуть доплату в розмірі 1 300 грн, а з 1 вересня ця сума зросте до 2 600 грн. Надбавка поширюватиметься не лише на вчителів, а й на шкільних психологів, керівників гуртків та вихователів груп продовженого дня.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 8 листопада 2024 року № 1286.

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Хто з освітян отримає доплати

Зміни в системі оплати праці охоплять усіх педагогічних працівників середніх шкіл державної та комунальної форм власності. Нові доплати передбачені для:

вчителів, які викладають основні навчальні предмети;

шкільних психологів, що допомагають учням долати труднощі й підтримують їхній емоційний стан;

керівників гуртків, які проводять позашкільні заняття та сприяють розвитку дітей;

вихователів груп подовженого дня, які займаються учнями після завершення уроків.

Доплати отримуватимуть усі педагогічні працівники, незалежно від стажу, кваліфікації чи місця розташування навчального закладу. Це рішення покликане забезпечити рівномірну підтримку освітян по всій країні, сприяючи створенню більш справедливих умов праці для працівників шкіл.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити щомісячну доплату для вчителів. Розмір додаткових виплат для вчителів почне зростати з 1 січня наступного року.

Ми також писали, що уряд відклав виконання постанови, ухваленої в липні 2019 року. Вона передбачала підвищення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.