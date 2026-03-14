Завершення дії тимчасового захисту у ЄС — що треба зробити пенсіонерам

Навесні 2027 року для біженців з України у Європейському Союзі (ЄС) завершиться тимчасовий захист. Відомо, як нові правила вплинуть на людей пенсійного віку та що необхідно зробити вже зараз.

Про те, що чекає українців та як діяти, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на портал Relocate.

Читайте також:

Право на тимчасовий захист для українців у ЄС

З 4 березня 2027 року для українських громадян у Європейському Союзі (ЄС) має завершитися дія тимчасового захисту.

У Європейській комісії вже зараз заявляють про необхідність координованого виходу із режиму тимчасового захисту, тобто країни можуть починати працювати над підготовкою для українських громадян інших законних підстав перебування: працевлаштування, сімейних причин, національних тривалих статусів, гуманітарних дозволів.

Зокрема, для українців у цій системі вирішальним має стати не сам факт похилого віку, а ціла сукупність обставин (зокрема, стан здоров’я, відсутність безпечного повернення додому, необхідність у догляді чи лікуванні, інтеграція, участь у житті громади).

Як діяти пенсіонерам у Німеччині

Зокрема, у ФРН передбачені гуманітарні норми §25(4) і §25(5) AufenthG, що дають змогу отримати дозвіл на перебування, якщо виїзд був би винятково жорстким/фактично неможливим.

Для людей похилого віку йдеться про тяжкі хвороби, потребу в лікуванні, окупацію рідної області, відсутність житла та безпечного повернення на батьківщину. Пенсіонери вже зараз мають подбати:

про перевірку терміну дії дозволу за §24 AufenthG;

документацію інтеграції, що стане основою для подальшого дозволу;

письмове фіксування причин неможливості повернення в Україну;

пенсіонери з легальним статусом мають право на Sozialhilfe. Йдеться про окрему систему підтримки таких громадян, у яких недостатні доходи;

отримати консультацію юриста або міграційну консультацію (Migrationsberatung). Зокрема, організації Caritas, Diakonie та AWO надають безплатну допомогу у більшості регіонів.

Дії українців у Польщі

Для українців зі статусом PESEL UKR передбачена модель переходу до карти побиту CUKR з чинністю у три роки. Для цього треба: бути громадянином України/членом сім’ї, мати легальне перебування завдяки тимчасовому захисту, мати статус UKR станом на 4 червня 2025 року і в день подачі заяви, безперервно зберігати цей статус мінімум 365 днів.

Залишитися у Польщі пенсіонери мають найвищий шанс, оскільки йдеться про окремий перехідний статус для великої групи громадян з UKR. Однак необхідно подбати про:

перевірку свого статусу PESEL UKR та дату оформлення;

зареєструватися на порталі MOS, підготувати документи для подачі в електронному форматі;

якщо є страховий стаж роботи в Польщі, то треба звернутися до ZUS, щоб уточнити право на пенсію;

перевірити в адміністрації центру колективного розміщення свої права;

отримати безкоштовну допомогу юристів організацій Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna.

Що треба зробити пенсіонерам у Чехії

Головним перехідним інструментом у Чехії є спеціальний дозвіл на довгострокове перебування для громадян із тимчасовим захистом. Переваги мають люди похилого зі стабільною українською пенсією, підтримкою сім’ї, орендою житла, незалежністю від гуманітарних виплат і документально підтверджено самодостатністю.

Проте якщо людина не може повернутися додому через реальні загрози (окупація, обстріли, відсутність можливості у лікуванні) можна подати заявку на міжнародний захист у Відділ надання притулку МВС Чехії (OAMP MV ČR). Підстави для цього прописані у параграфах §44 Закону про перебування іноземців (ZČ).

Також можна звернутися до УВКБ ООН (UNHCR), МВС Чехії або НКО "Člověk v tísni", які нададуть допомогу безоплатно. Окрім того, самому слід подбати про:

документи (зібрати медичні довідки, підтвердження пенсії, докази родинних зв'язків у Чехії, довідки про підтвердження ризиків в Україні);

подати заявку до OAMP у Брно та регіональних відділеннях не пізніше ніж за шість місяців до закінчення статусу. На час розгляду діятиме так звана фіктивна присутність (fiktivní pobyt) — громадянин вважатиметься законно присутнім в країні.

Раніше ми писали, що українські громадяни можуть перевести пенсійні виплати з пошти або іншої фінустанови на картку ПриватБанку. Для цього необхідно особисто прибути з документами у відділення банку.

Ще повідомлялося, що у 2026 році коефіцієнт індексації пенсії перевищив показник минулих років і дорівнював 12,1%. У результаті, у середньому пенсія збільшилася на 568 грн, а військова — на 1 539 грн.