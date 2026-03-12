Переведення пенсії у ПриватБанк — які можливості та обмеження на операції

Банківська установа, жінка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" пояснили для громадян правила переведення пенсії з пошти на банківську картку. Для такої процедури передбачений спеціальний алгоритм дій, а також цей спосіб одержання пенсії має певні умови та обмеження на фінансові операції.



Про це розповіли у пресслужбі державної банківської установи.

Як перевести пенсію на картку ПриватБанку

За інформацією фінустанови, отримання пенсії на карткові рахунки ПриватБанку передбачає різноманітні вигоди у вигляді відсутності комісій на низку операцій. Громадяни можуть будь-коли перевести виплати з пошти або іншої банківської установи на картку ПриватБанку.

Зокрема, для того, щоб перевести пенсію з пошти на картку, необхідно особисто прийти у будь-яке відділення ПриватБанку. З собою необхідно прихопити:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон.

В офісі банку співробітник допоможе відкрити рахунок та оформити пенсійну карту миттєвого випуску або карту з фото.

Також потрібно буде написати заяву на перерахування коштів та поставити підпис. На її основі у Пенсійному фонді змінять реквізити платежу в електронній базі. На таку процедуру може знадобитися певний час.

Працівники банку самі передадуть заяву в районне відділення ПФУ, однак за бажання громадянин може це зробити самостійно.

Аналогічний алгоритм діє для зміни банку для отримання пенсії. Тобто, щоб перейти на обслуговування у ПриватБанк з будь-якої іншої української фінустанови також треба прийти у відділення банку.

При цьому немає необхідності у закритті пенсійного рахунку в іншому банку в разі переходу на обслуговування в Приваті.

Під час отримання картки громадянин має лише підписати заяву про перерахунок коштів, яку банк передасть в ПФУ. На підставі заяви фонд змінить реквізити платежу у власній базі, і пенсію за наступний місяць зарахують вже на картку ПриватБанку.

Обмеження на операції за карткою Привату

Оформлення карти (зокрема, карти GOLD) є повністю безкоштовним, однак на не більше ніж шість одиниць. Далі за випуск знімається комісія у 100 грн.

Згідно з правилами, українські громадяни зможуть використовувати пенсійну картку навіть за кордоном. Однак є обмеження: не всі перекази можна буде отримати на пенсійну картку. Так, якщо родичі перебувають за кордоном, то не зможуть переслати переказ. У банку пояснили, що пенсійні картки оформлюються виключно у гривні, тому поповнювати їх можна лише через український банк.

У фінустанові порадили для отримання грошових переказів з інших країн оформити будь-яку іншу особисту картку з рахунком у валюті.

Також діє обмеження на зняття готівкових коштів. Зокрема, можна знімати готівку в банкоматах ПриватБанку у розмірі 20 тис. грн упродовж трьох годин.

Вигоди пенсійних карт ПриватБанку

Як зазначається на сайті банку, українці з картками фінустанови зможуть платити менше, адже передбачені бонуси, знижки та безплатні операції. Йдеться про:

Відсутність комісії за надходження пенсії на картку; Безплатне зняття готівки в усіх банкоматах в України; Відсутність комісії під час оплати комунальних послуг у "Приват24", якщо здійснюється з карти для виплат до 5 тис. грн та не більше ніж 15 платежів за місяць.

