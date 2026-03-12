Відео
Головна Фінанси Як перевести пенсію на картку ПриватБанку — інструкція

Як перевести пенсію на картку ПриватБанку — інструкція

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 07:01
Переведення пенсії у ПриватБанк — які можливості та обмеження на операції
Банківська установа, жінка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" пояснили для громадян правила переведення пенсії з пошти на банківську картку. Для такої процедури передбачений спеціальний алгоритм дій, а також цей спосіб одержання пенсії має певні умови та обмеження на фінансові операції.
 
Про це розповіли у пресслужбі державної банківської установи, інформують Новини.LIVE

Як перевести пенсію на картку ПриватБанку

За інформацією фінустанови, отримання пенсії на карткові рахунки ПриватБанку передбачає різноманітні вигоди у вигляді відсутності комісій на низку операцій. Громадяни можуть будь-коли перевести виплати з пошти або іншої банківської установи на картку ПриватБанку.

Читайте також:

Зокрема, для того, щоб перевести пенсію з пошти на картку, необхідно особисто прийти у будь-яке відділення ПриватБанку. З собою необхідно прихопити:

  • паспорт громадянина; 
  • ідентифікаційний код;
  • мобільний телефон.

В офісі банку співробітник допоможе відкрити рахунок та оформити пенсійну карту миттєвого випуску або карту з фото.

Також потрібно буде написати заяву на перерахування коштів та поставити підпис. На її основі у Пенсійному фонді змінять реквізити платежу в електронній базі. На таку процедуру може знадобитися певний час.

Працівники банку самі передадуть заяву в районне відділення ПФУ, однак за бажання громадянин може це зробити самостійно.

Аналогічний алгоритм діє для зміни банку для отримання пенсії. Тобто, щоб перейти на обслуговування у ПриватБанк з будь-якої іншої української фінустанови також треба прийти у відділення банку.

При цьому немає необхідності у закритті пенсійного рахунку в іншому банку в разі переходу на обслуговування в Приваті.

Під час отримання картки громадянин має лише підписати заяву про перерахунок коштів, яку банк передасть в ПФУ. На підставі заяви фонд змінить реквізити платежу у власній базі, і пенсію за наступний місяць зарахують вже на картку ПриватБанку.

Обмеження на операції за карткою Привату

Оформлення карти (зокрема, карти GOLD) є повністю безкоштовним, однак на не більше ніж шість одиниць. Далі за випуск знімається комісія у 100 грн.

Згідно з правилами, українські громадяни зможуть використовувати пенсійну картку навіть за кордоном. Однак є обмеження: не всі перекази можна буде отримати на пенсійну картку. Так, якщо родичі перебувають за кордоном, то не зможуть переслати переказ. У банку пояснили, що пенсійні картки оформлюються виключно у гривні, тому поповнювати їх можна лише через український банк. 

У фінустанові порадили для отримання грошових переказів з інших країн оформити будь-яку іншу особисту картку з рахунком у валюті.

Також діє обмеження на зняття готівкових коштів. Зокрема, можна знімати готівку в банкоматах ПриватБанку у розмірі 20 тис. грн упродовж трьох годин.  

Вигоди пенсійних карт ПриватБанку

Як зазначається на сайті банку, українці з картками фінустанови зможуть платити менше, адже передбачені бонуси, знижки та безплатні операції. Йдеться про:

  1. Відсутність комісії за надходження пенсії на картку;
  2. Безплатне зняття готівки в усіх банкоматах в України;
  3. Відсутність комісії під час оплати комунальних послуг у "Приват24", якщо здійснюється з карти для виплат до 5 тис. грн та не більше ніж 15 платежів за місяць.

Раніше ми писали, що деякі клієнти розповіли про недієві страхові продукти компаній, які пропонує ПриватБанк. У низці ситуацій фірми знаходять причини для відмови від виплати, адже оперують спеціальними списками страхових випадків. 

Ще повідомлялося, кому ПриватБанк продовжив термін дії карт, що завершився на початку війни. Однак деякі фінансові операції з ними стали недоступними. 

виплати ПриватБанк пенсії гроші банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
