Пенсії українців після індексації — хто отримав на понад 1 500 грн більше

Жінка та чоловік похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року більшість українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Показник індексації становив 12%, що дозолило у середньому збільшити розмір загальної пенсії на понад 500 грн, а для декого — на більш ніж 1 500 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на головне управління Пенсійного фонду у Полтавській області.

Як зросли пенсії українців після індексації

Як зазначили у ПФУ, лише на Полтавщині підвищені пенсійні виплати отримали за рахунок індексації близько 370 тисяч громадян.

Цього року коефіцієнт індексації перевищив показник попередніх років і становив 1, 121 або 12,1%. Його розрахували за формулою, що складається:

З 50% рівня зростання середньої заробітної плати за останні три роки; З показника інфляції в країні за 2025 рік.

Згідно з правилами, цього року проіндексували всі пенсії, які призначили до 31 грудня 2025 року. Індексація охопила всі категорії отримувачів:

пенсії загальної системи;

військові пенсії;

пенсії для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пенсії за особливі заслуги;

пенсії за спеціальними законами.

У підсумку, у середньому розмір загальної пенсії збільшився на 568 грн, а військової — на 1 539 грн. Водночас, розмір підвищення кожної конкретної людини залежав від основного розміру пенсії, кількості страхового стажу і становив щонайменше 100 грн, а щонайбільше — 2 595 грн.

Як громадянам дізнатися суму підвищення пенсії

Українці можуть самотужки перевірити, як зросла сума виплат за рахунок індексації. Зробити це можна на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Для цього треба виконати кілька кроків:

натиснути на кнопку Вхід, що розміщена на сайті у правому кутку;

авторизуватися (через Дію, BankID або КЕП);

у меню обрати розділ Моя пенсія. Там буде відображена новий розмір виплат.

Інший індивідуальний перегляд виплат

Також громадяни можуть самостійно звернутися до Пенсійного фонду за здійсненням індивідуального перерахунку пенсій, якщо для цього виникнуть додаткові підстави.

Зокрема, це можливо у разі отримання статусу учасника бойових дій (УБД), встановлення інвалідності у зв'язку з війною або нагородження орденом, досягнення 80-річчя та потреби у постійному догляді.

ПФУ на основі поданих заяв має здійснити додаткові нарахування в рамках норм законодавства.

Раніше ми писали, коли громадянам можуть нараховувати щомісяця по майже 800 грн до пенсії. Цього року це можливо завдяки понаднормовому страхового стажу.

Також розповідали, що окремі категорії пенсіонерів у 2026 році будуть забезпечені додатковими гарантіями. Для них передбачаються визначені розміри виплат, зокрема, на рівні 4 200 грн.