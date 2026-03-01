Оформлення пенсії 2026 — що може завадити вийти на заслужений відпочинок

Жінка та калькулятор. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які бажають вийти на пенсію у 2026 році, мають заздалегідь подбати про дотримання певних вимог. Якщо правила оформлення виплат будуть порушені, можуть відмовити у вчасному виході на залужений відпочинок.

Про такі деталі розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), інформують Новини.LIVE.

Правила оформлення пенсій у 2026 році

За даними ПФУ, у 2026 році вимоги для виходу на пенсію в Україні суттєво посилили. Право оформити виплати безпосередньо залежить від наявної кількості страхового стажу офіційної роботи. Саме цей показник визначає, чи зможе громадянин вчасно оформити пенсійні виплати у 60, 63 або 65 років.

За нормами законодавства, вимоги до необхідного обсягу страхового стажу у 2026 році такі:

Вихід після 60 років — щонайменше 33 роки; Вихід після 63 років — мінімум 23 роки; Вихід після 65 років — щонайменше 15 роки.

У разі, якщо громадянин досяг віку 60, 63, 65 років у 2025 році, то, відповідно, може звернутися за пенсією у 2026 році, а необхідний стаж зменшиться до 32, 22, 15 років.

Кому загрожує втрата права виходу на пенсію

Як пояснюють у ПФУ, якщо людина досягла певного віку, однак стажу навіть на один місяць буде недостатньо, то їй відмовлять у призначенні пенсії. Для того, що не зіткнутися з негативним розвитком подій, варто заздалегідь подбати про наявність стажу.

Так, якщо необхідного обсягу не вистачає, то є два варіанти дій. А саме:

допрацювати потрібну кількість місяців/років;

докупити роки страхового стажу, якого не вистачає, за власні кошти.

Згідно з правилами, докупити стаж дозволяється тільки за періоди, починаючи з 2004 року, коли людина не була працевлаштована чи не була фізособою-підприємцем. Водночас, платники, які не сплачували єдиний внесок у пільгові періоди, не зможуть докупити такий стаж.

Для того, щоб це зробити, необхідно звернутися в податковий орган. Там запропонують укласти договір добровільної участі у загальнообов’язковому державному соцстрахуванні.

При цьому оплата може бути як одноразовою, так і поступовою у розмірі, не меншому за мінімальний єдиний внесок.

Згідно з чинними правилами, у 2026 році мінімальна заробітна плата становить 8 647 грн, а мінімальний єдиний внесок — 1 902,04 грн. Розмір доплати дорівнює понад 45 000 грн (1 902,04 грн × 2 × 12 місяців = 45 656,16 грн).

Як діяти безробітним, щоб мати право на пенсію

У разі втрати роботи громадянин може стати на облік у Центр зайнятості. Стаж може почати зараховуватиметься за умови надходження страхових внесків.

Згідно з нормами, у страховий стаж можуть включатися:

період, коли людина отримувала допомогу з безробіття (щомісячні нарахування);

час отримання виплат з часткового безробіття;

період професійного навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації за направленням центру зайнятості.

