Финансы Временная защита в ЕС — как остаться в Европе пенсионерам

Временная защита в ЕС — как остаться в Европе пенсионерам

Дата публикации 14 марта 2026 06:10
Завершение действия временной защиты в ЕС — как отстоять свое право пенсионерам
Пожилые женщины, терминал аэропорта ЕС. Фото: Freepik, Euronews, коллаж: Новини.LIVE

С марта следующего года для украинских беженцев в Европейском Союзе (ЕС) завершится временная защита. Известно, как новые правила повлияют на людей пенсионного возраста и что необходимо сделать уже сейчас.

О том, что ждет украинцев и как действовать, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Relocate.

Право на временную защиту для украинцев в ЕС

С 4 марта 2027 года для украинских граждан в Европейском Союзе (ЕС) должно завершиться действие временной защиты.

В Европейской комиссии уже сейчас заявляют о необходимости координированного выхода из режима временной защиты, то есть страны могут начинать работать над подготовкой для украинских граждан других законных оснований пребывания: трудоустройства, семейных причин, национальных длительных статусов, гуманитарных разрешений.

В частности, для украинцев в этой системе решающим должен стать не сам факт преклонного возраста, а целая совокупность обстоятельств (в частности, состояние здоровья, отсутствие безопасного возвращения домой, необходимость в уходе или лечении, интеграция, участие в жизни общества).

Как действовать пенсионерам в Германии

В частности, в ФРГ предусмотрены гуманитарные нормы §25 (4) и §25 (5) AufenthG, позволяющие получить разрешение на пребывание, если выезд был бы исключительно жестким/фактически невозможным.

Для пожилых людей речь идет о тяжелых болезнях, потребности в лечении, оккупации родной области, отсутствии жилья и безопасного возвращения на родину. Пенсионеры уже сейчас должны позаботиться:

  • о проверке срока действия разрешения по §24 AufenthG;
  • документации интеграции, что станет основой для дальнейшего разрешения;
  • письменном фиксировании причин невозможности возвращения в Украину;
  • пенсионеры с легальным статусом имеют право на Sozialhilfe. Речь идет об отдельной системе поддержки таких граждан, у которых недостаточные доходы;
  • получить консультацию юриста или миграционную консультацию (Migrationsberatung). В частности, организации Caritas, Diakonie и AWO предоставляют бесплатную помощь в большинстве регионов.

Действия украинцев в Польше

Для украинцев со статусом PESEL UKR предусмотрена модель перехода к карте побыту CUKR с действием в три года. Для этого надо: быть гражданином Украины/членом семьи, иметь легальное пребывание благодаря временной защите, иметь статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года и в день подачи заявления, непрерывно сохранять этот статус минимум 365 дней.

Остаться в Польше пенсионеры имеют самый высокий шанс, поскольку речь идет об отдельном переходном статусе для большой группы граждан с UKR. Однако необходимо позаботиться о:

  • проверке своего статуса PESEL UKR и дате оформления;
  • зарегистрироваться на портале MOS, подготовить документы для подачи в электронном формате;
  • если есть страховой стаж работы в Польше, то надо обратиться в ZUS, чтобы уточнить право на пенсию;
  • проверить в администрации центра коллективного размещения свои права;
  • получить бесплатную помощь юристов организаций Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna.

Что надо сделать пенсионерам в Чехии

Главным переходным инструментом в Чехии является специальное разрешение на долгосрочное пребывание для граждан с временной защитой. Преимущества имеют пожилые люди со стабильной украинской пенсией, поддержкой семьи, арендой жилья, независимостью от гуманитарных выплат и документально подтвержденной самодостаточностью.

Однако если человек не может вернуться домой из-за реальных угроз (оккупация, обстрелы, отсутствие возможности в лечении) можно подать заявку на международную защиту в Отдел предоставления убежища МВД Чехии (OAMP MV ČR). Основания для этого прописаны в параграфах §44 Закона о пребывании иностранцев (ZČ).

Также можно обратиться в УВКБ ООН (UNHCR), МВД Чехии или НКО "Člověk v tísni", которые окажут помощь бесплатно. Кроме того, самому следует позаботиться о:

  • документах (собрать медицинские справки, подтверждение пенсии, доказательства родственных связей в Чехии, справки о подтверждении рисков в Украине);
  • подать заявку в OAMP в Брно и региональных отделениях не позднее чем за шесть месяцев до окончания статуса. На время рассмотрения будет действовать так называемое фиктивное присутствие (fiktivní pobyt) — гражданин будет считаться законно присутствующим в стране.

Ранее мы писали, что украинские граждане могут перевести пенсионные выплаты с почты или другого финучреждения на карту ПриватБанка. Для этого необходимо лично прибыть с документами в отделение банка.

Еще сообщалось, что в 2026 году коэффициент индексации пенсии превысил показатель прошлых лет и был равен 12,1%. В результате, в среднем пенсия увеличилась на 568 грн, а военная — на 1 539 грн.

пенсии деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
