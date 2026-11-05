Картка Ощадбанку в руці. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили, чи продовжать дію пластикових банківських карток, в яких термін закінчиться у листопаді 2026 року. З такою проблемою звертаються самі клієнти банку, стурбовані тим, чи буде доступна можливість отримувати пенсії та здійснювати базові операції старими картками.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у соцмережі Facebook.

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Чи будуть функціональні старі платіжні картки в Ощадбанку

Раніше банк попередив, що не всім старим платіжним карткам було продовжено термін дії до 31 грудня 2026 року. Декому необхідно було уточнити відповідну інформацію та, за необхідності, звернутися до відділення для замовлення нової картки. В основному остаточно закрили ті картки, за якими не спостерігалося жодного руху за операціями, а також ті, на яких на рахунку — нуль.

Через відповідні правила деякі клієнти стурбовані загрозою втратою доступу до рахунків. Зокрема, про це написала одна з громадянок, яка нині перебуває за кордоном і не має можливості прибути в Україну для здійснення заміни.

Вона попросила представників Ощадбанку пояснити, як діяти у ситуації, якщо термін дії картки завершився у листопаді, а на цю картку Пенсійний фонд України (ПФУ) нараховує виплати.

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"Підкажіть, будь ласка, якщо закінчується в карті термін придатності, а продовжити зараз немає можливості приїхати, чи буде приходити пенсія, щоб сплачувати онлайн?", — йдеться у зверненні.

Пояснення Ощадбанку щодо терміну дії карток

Як зазначив працівник фінустанови, раніше Ощадбанк пролонгував чинність карток до кінця року, а тому з великою вірогідністю картка не втратить своєї актуальності до цього терміну.

Водночас у банку рекомендували перевірити відповідну інформацію, зателефонувавши до оператора.

"Ощадбанк продовжує картки, що закінчуються, до 31 грудня 2026 року. Тож, якщо ваша картка зараз закінчується, її швидше за все буде продовжено до кінця цього року. Перевірити інформацію щодо того, чи буде вона продовжена, ви можете по дзвінку до контакт-центру банку", — пояснили у банку.

Уточнити питання необхідності заміни карти можна наступним чином:

Через контакт-центр: 0-800-210-800; По вебдзвінку на офіційному сайті; Через телефонний дзвінок у вайбер.

Клієнти, які перебувають за кордоном, можуть зателефонувати за номером: +38 (044) 247-84-18.

Також працівник Ощадбанку зауважив, що поки жодних рішень щодо нових продовжень терміну дії старих карток немає. Однак банк обов'язково поінформує клієнтів про зміни на своєму сайті. За цим варто слідкувати у розділі "Новини".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 5 листопада в Ощадбанку діятиме особливий курс на купівлю валюти. Клієнти зможуть придбати долари та євро онлайн за кращим курсом. У день дії акції можна буде купити до 200 000 грн. Також можна буде безплатно зняти придбану валюту у готівковій формі.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цього місяця в Ощадбанку збережуться спеціальні умови обслуговування для пенсійних карткових рахунків. У банку гарантують комплекс знижених тарифів та пільг. Зокрема, збережеться можливість відкриття депозиту з доходом від 3% до 6%.