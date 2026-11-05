Карта Ощадбанка в руке. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" пояснили, будет ли продлено действие пластиковых банковских карт, срок которых истекает в ноябре 2026 года. С такой проблемой обращаются сами клиенты банка, обеспокоенные тем, смогут ли они получать пенсии и осуществлять базовые операции с помощью старых карт.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в социальной сети Facebook.

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Будут ли функциональны старые платежные карты в Ощадбанке

Ранее банк предупредил, что не всем старым платежным картам был продлен срок действия до 31 декабря 2026 года. Некоторым необходимо было уточнить соответствующую информацию и, при необходимости, обратиться в отделение для оформления новой карты. В основном окончательно закрыли те карты, по которым не наблюдалось никакого движения по операциям, а также те, на счетах которых — ноль.

Из-за соответствующих правил некоторые клиенты обеспокоены угрозой потери доступа к счетам. В частности, об этом написала одна из гражданок, которая сейчас находится за границей и не имеет возможности прибыть в Украину для замены карты.

Она попросила представителей Ощадбанка объяснить, как действовать в ситуации, если срок действия карты истек в ноябре, а на эту карту Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начисляет выплаты.

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"Подскажите, пожалуйста, если у карты истекает срок годности, а продлить ее сейчас нет возможности, придет ли пенсия, чтобы делать оплаты онлайн?", — говорится в обращении.

Разъяснение Ощадбанка относительно срока действия карт

Как отметил сотрудник финансового учреждения, ранее Ощадбанк продлил действие карт до конца года, поэтому с большой вероятностью карта не утратит своей актуальности до этого срока.

В то же время в банке рекомендовали проверить соответствующую информацию, позвонив оператору.

"Ощадбанк продлевает карты, срок действия которых истекает, до 31 декабря 2026 года. Поэтому, если срок действия вашей карты истекает сейчас, ее, скорее всего, продлят до конца этого года. Проверить информацию о том, будет ли она продлена, вы можете, позвонив в контакт-центр банка", — пояснили в банке.

Уточнить вопрос о необходимости замены карты можно следующим образом:

Через контакт-центр: 0-800-210-800; Через веб-звонок на официальном сайте; По телефону через Viber.

Клиенты, находящиеся за границей, могут позвонить по номеру: +38 (044) 247-84-18.

Также сотрудник Ощадбанка отметил, что пока никаких решений о новых продлениях срока действия старых карт нет. Однако банк обязательно проинформирует клиентов об изменениях на своем сайте. За этим стоит следить в разделе "Новости".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 ноября в Ощадбанке будет действовать специальный курс на покупку валюты. Клиенты смогут приобрести доллары и евро онлайн по выгодному курсу. В день действия акции можно будет купить до 200 000 грн. Также можно будет бесплатно снять приобретенную валюту наличными.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом месяце в Ощадбанке сохранятся специальные условия обслуживания пенсионных карточных счетов. В банке гарантируют комплекс сниженных тарифов и льгот. В частности, сохранится возможность открытия депозита с доходностью от 3% до 6%.