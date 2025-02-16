Ощадбанк объяснил беженцам, что делать со старыми картами

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" объяснили, что делать беженцам за рубежом в случае окончания срока действия банковских карт. С таким вопросом обращаются в финучреждение сами клиенты.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиенты, которые находятся за рубежом обеспокоены окончанием срока действия карт.

Так, мужчина обратился к представителям банка за разъяснением, можно ли получить новую карту банка его родственнице, которая сейчас проживает в Великобритании.

"Со времени пребывания здесь закончился срок действия ее карты Ощадбанка. Как она может получить новую карту здесь, в Великобритании?", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

По словам представителя финучреждения, в связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), до 30 июня 2025 года.

При этом продление произошло автоматически для карт, срок которых завершился, начиная с февраля 2022 года. То есть нет необходимости осуществлять замену карт в банковских отделениях около полугода. Такие карты считаются полноценными и ими в дальнейшем разрешается:

рассчитываться в торговых сетях;

снимать наличные в банкоматах.

Однако при появлении проблем, можно делать оплату через мобильное приложение, пользуясь виртуальной картой.

Для уточнения деталей по карте порекомендовали лично позвонить с финансового номера в контакт-центр по телефону (044) 247-84-18.

Также, на официальном портале банка есть возможность позвонить через веб-звонок, или через вайбер.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, что за мошеннические списания виноваты сами клиенты. Поскольку за неразглашение данных ответственны сами украинцы.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке могут взимать комиссию за обслуживание карт, срок действия которых давно вышел. Известно, когда банк может закрыть счет автоматически.