Зарплати в Ощадбанку — які суми комісії стягують за зняття готівки

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" може списувати велику комісію за зняття готівки із зарплатного рахунку через банкомат. У банку пояснили, від чого залежить розмір оплати.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Як розповів клієнт у дописі, одного разу банк списав неочікувано високу комісію під час зняття коштів із зарплатної картки через банкомат.

"Цікаво, чому за зняття зі свого зарплатного рахунку, відкритого у вашому банку, я маю платити 1 відсоток від суми зняття плюс 15 грн? Це така лояльність до клієнтів вашого банку?", — йдеться у повідомленні клієнта у соцмережі.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Від чого залежить вартість послуги за зняття готівки

В Ощадбанку відповіли на звернення, зазначивши, що розмір комісії залежить від типу картки, тарифного пакета. Для різних платіжних карток є відповідна сума, яку дозволяється знімати в банкоматі без комісії, якщо її перевищити — стягується оплата.

Представник зауважив, що розміри комісій передбачені умовами та тарифами банку, з якими можна ознайомитися:

на офіційній сторінці банку;

через чат-бот;

через дзвінок до контакт-центру;

у будь-якому відділенні банку.

"Згідно тарифів банку, по зарплатним карткам, в залежності від класу платіжної картки, є відповідна сума, яку ви можете знімати в банкоматі без комісії, та знявши понад ліміт є комісія. З тарифами можна завжди ознайомитися на сайті банку, або ж ви можете зателефонувати до контакт-центру банку 0800210800, та оператор надасть детальну консультацію по вашій картці", — йдеться у повідомленні.

За даними банку, зокрема, в Mastercard Word Debit протягом місяця дозволяється знімати 50 тис. гривень без стягнення комісії. Також гроші можна зняти у касі банку до 100 тис. гривень без комісії двічі на місяць, надавши паспорт.

Розміри комісій. Джерело: Ощадбанк

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили, чому можуть знімати арешт з рахунків довше за інші банки. Деякі клієнти повідомляють, що фінустанова зволікає з розблокуванням.

Також в Ощадбанку попередили клієнтів про недоступність однієї з важливих послуг. Йдеться про сервіс оформлення кваліфікованого електронного підпису, проте його можна отримати іншими способами.