Рахунки в Ощадбанку — українцям розповіли, як посилити захист коштів

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть посилити захист фінансового номера, прив’язаного до банківського рахунку. Його використовують для здійснення входу в інтернет-банкінг та інших операцій, тому саме він може стати слабким місцем у захисті власних коштів.

Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції.

Які загрози для рахунків в Ощадбанку

Як зазначають у Нацполіції, фінансовий номер прив'язаний до більшості банківських операцій. Зокрема, на нього відправляють коди підтвердження фінансових операцій, банківські паролі, інформацію про баланс коштів. Саме тому його потрапляння до рук шахраїв є ризиком втрати контролю над рахунками в банку.

У разі доступу до фінансового номера аферисти зможуть:

зняти кошти з рахунків;

здійснити оформлення онлайн-кредитів;

оплатити товари за рахунок коштів клієнтів.

Втратити номер можна під час телефонних дзвінків шахраїв, коли видають себе за представників мобільних операторів, та намагаються довідатися SMS-код. Завдяки йому можуть дистанційно перевипустити SIM-карту громадянина та заволодіти номером телефону.

Як клієнтам правильно захистити фінансовий номер

Власники банківських карт можуть посилити захист фінансового номера, дотримуючись низки рекомендацій. А саме:

необхідно прив’язати фінансовий номер до паспорта/перейди на контракт;

відключи сервіс віддаленої заміни SIM-картки, звернувшись до мобільного оператора;

оформити окремий номер телефону та прив’язати до банківського рахунку без його розголосу;

не використовувати фінансовий номер для соцмереж, месенджерів, під час різних реєстрацій, в різноманітних онлайн-анкетах;

зареєструватися в онлайн-кабінеті оператора для контролю номера;

встановити PIN-код на SIM-картку та пароль блокування смартфона.

Також клієнти з метою захисту своїх банківських рахунків зобов'язані зберігати в таємниці таку інформацію:

логін/пароль до свого онлайн-кабінету мобільного оператора;

SMS-коди від операторів стільникового зв'язку;

пароль до мобільного застосунку оператора;

PUK-код/серійний номер сім-картки. Вони, як правило, надруковані на пластику сім-картки.

Також ми розповідали, що клієнтам Ощадбанку до кінця поточного місяця доступні знижки на поїздки на таксі у низці міст. Можна заощаджувати до 40%.