Головна Фінанси Захист рахунків в Ощадбанку — про що треба подбати клієнтам

Захист рахунків в Ощадбанку — про що треба подбати клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:01
Рахунки в Ощадбанку — українцям розповіли, як посилити захист коштів
Жінка тримає карту та телефон в руках. Фото: Freepik

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть посилити захист фінансового номера, прив’язаного до банківського рахунку. Його використовують для здійснення входу в інтернет-банкінг та інших операцій, тому саме він може стати слабким місцем у захисті власних коштів.

Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції.

Реклама
Читайте також:

Які загрози для рахунків в Ощадбанку

Як зазначають у Нацполіції, фінансовий номер прив'язаний до більшості банківських операцій. Зокрема, на нього відправляють коди підтвердження фінансових операцій, банківські паролі, інформацію про баланс коштів. Саме тому його потрапляння до рук шахраїв є ризиком втрати контролю над рахунками в банку.

У разі доступу до фінансового номера аферисти зможуть:

  • зняти кошти з рахунків;
  • здійснити оформлення онлайн-кредитів;
  • оплатити товари за рахунок коштів клієнтів.

Втратити номер можна під час телефонних дзвінків шахраїв, коли видають себе за представників мобільних операторів, та намагаються довідатися SMS-код. Завдяки йому можуть дистанційно перевипустити SIM-карту громадянина та заволодіти номером телефону.

Як клієнтам правильно захистити фінансовий номер

Власники банківських карт можуть посилити захист фінансового номера, дотримуючись низки рекомендацій. А саме:

  • необхідно прив’язати фінансовий номер до паспорта/перейди на контракт;
  • відключи сервіс віддаленої заміни SIM-картки, звернувшись до мобільного оператора;
  • оформити окремий номер телефону та прив’язати до банківського рахунку без його розголосу;
  • не використовувати фінансовий номер для соцмереж, месенджерів, під час різних реєстрацій, в різноманітних онлайн-анкетах;
  • зареєструватися в онлайн-кабінеті оператора для контролю номера;
  • встановити PIN-код на SIM-картку та пароль блокування смартфона.

Також клієнти з метою захисту своїх банківських рахунків зобов'язані зберігати в таємниці таку інформацію:

  • логін/пароль до свого онлайн-кабінету мобільного оператора;
  • SMS-коди від операторів стільникового зв'язку;
  • пароль до мобільного застосунку оператора;
  • PUK-код/серійний номер сім-картки. Вони, як правило, надруковані на пластику сім-картки.

Раніше ми писали, що Ощадбанк запустив можливість онлайн-відкриття деяких карт у застосунку. Йдеться про випуск двох преміальних карт. 

Також ми розповідали, що клієнтам Ощадбанку до кінця поточного місяця доступні знижки на поїздки на таксі у низці міст. Можна заощаджувати до 40%.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
