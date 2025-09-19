Рахунки в Ощадбанку — українцям розповіли, як посилити захист коштів

Захист рахунків в Ощадбанку — про що треба подбати клієнтам
Клієнти державного "Ощадбанку" можуть посилити захист фінансового номера, прив’язаного до банківського рахунку. Його використовують для здійснення входу в інтернет-банкінг та інших операцій, тому саме він може стати слабким місцем у захисті власних коштів.
Про це розповіли у пресслужбі Національної поліції.
Які загрози для рахунків в Ощадбанку
Як зазначають у Нацполіції, фінансовий номер прив'язаний до більшості банківських операцій. Зокрема, на нього відправляють коди підтвердження фінансових операцій, банківські паролі, інформацію про баланс коштів. Саме тому його потрапляння до рук шахраїв є ризиком втрати контролю над рахунками в банку.
У разі доступу до фінансового номера аферисти зможуть:
- зняти кошти з рахунків;
- здійснити оформлення онлайн-кредитів;
- оплатити товари за рахунок коштів клієнтів.
Втратити номер можна під час телефонних дзвінків шахраїв, коли видають себе за представників мобільних операторів, та намагаються довідатися SMS-код. Завдяки йому можуть дистанційно перевипустити SIM-карту громадянина та заволодіти номером телефону.
Як клієнтам правильно захистити фінансовий номер
Власники банківських карт можуть посилити захист фінансового номера, дотримуючись низки рекомендацій. А саме:
- необхідно прив’язати фінансовий номер до паспорта/перейди на контракт;
- відключи сервіс віддаленої заміни SIM-картки, звернувшись до мобільного оператора;
- оформити окремий номер телефону та прив’язати до банківського рахунку без його розголосу;
- не використовувати фінансовий номер для соцмереж, месенджерів, під час різних реєстрацій, в різноманітних онлайн-анкетах;
- зареєструватися в онлайн-кабінеті оператора для контролю номера;
- встановити PIN-код на SIM-картку та пароль блокування смартфона.
Також клієнти з метою захисту своїх банківських рахунків зобов'язані зберігати в таємниці таку інформацію:
- логін/пароль до свого онлайн-кабінету мобільного оператора;
- SMS-коди від операторів стільникового зв'язку;
- пароль до мобільного застосунку оператора;
- PUK-код/серійний номер сім-картки. Вони, як правило, надруковані на пластику сім-картки.
