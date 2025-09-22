Просроченные карты Ощадбанка — как долго украинцы смогут ими пользоваться

Карточка Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ежедневно пользуются банковскими карточками, однако не всегда обращают внимание на срок их действия. К тому же многим гражданам сложно попасть в банковские отделения из-за полномасштабной войны с РФ. Поэтому ряд украинских банков, среди которых и Ощадбанк, изменил сроки действия для карт, у которых он заканчивается.

Об этом говорится на сайте банка.

Когда обменивать карты Ощадбанка

В пресс-службе государственного финучреждения отметили, что у клиентов пока будет доступ ко всем картам.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", — говорится в сообщении.

Известно, что платежные карты будут действительны до 31 декабря 2025 года. Однако для некоторых карт все же введут ограничения. Так, автоматического продления не будет для счетов:

срок действия которых закончился в период с февраля 2022 года по март 2025 года и по которым в январе-феврале 2025 года клиент выполнил хотя бы одну операцию с использованием карты;

срок действия которых закончился с февраля 2022 года по март 2025 года, на которых отсутствуют деньги и которые были неактивными в течение последних полгода.

Такие карты у украинцев уже не будут работать.

Ранее мы писали о том, что в Ощадбанке существуют проблемы с перевыпуском карт. Клиентам стоит уточнять, может ли конкретное отделение провести замену.