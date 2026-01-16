Ощадбанк частково переглянув тарифи — хто платить більше у 2026 році

Людина тримає карту Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

З 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" частково переглянули тарифну політику. Зокрема, зміни торкнулися такого банківського продукту як "Моя картка".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Реклама

Читайте також:

Нові тарифи на "Мою картку" в Ощадбанку у 2026 році

За інформацією фінустанови, у деяких тарифних пакетах встановили нову вартість на інформування про фінансові операції. Рішення, підтримане продуктовим комітетом банку щодо змін тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, запрацювало з 2026 року.

Зокрема, зміни торкнулися банківського продукту "Моя картка".

Передбачається така нова вартість повідомлень про фінансові операції за картою, що відрізняється каналами надходження:

для SMS-повідомлення — ціна зросла з 25 грн до 40 грн/міс.;

для Viber — підвищилась з 15 грн до 25 грн/міс.

Клієнти, які не бажають отримувати інформування такими каналами, можуть налаштувати безкоштовні Push-повідомлення. Це можна зробити у мобільному застосунку "Ощад24".

Змінився тариф на надходження повідомлень про залишок грошей на рахунку під час оплати в касах, терміналах та банкоматах Ощадбанку. Раніше вартість такої послуги становила 3 грн за запит, а нині коштує 5 грн. Проте перший запит залишиться безкоштовним.

Водночас, не передбачена комісія за спробу здійснення розрахунків на суму, що перевищує доступну на картці.

Інші тарифи за картою

Також залишається безплатним відкриття та обслуговування неіменної "Моєї картки". Комісія на видачу готівки наступна:

у банкоматах Ощадбанку — безкоштовно;

у банкоматах українських банків до 10 тис. грн/міс. — безплатно, понад ліміт — 1% від суми +5 грн;

у банкоматах за межами країни — 1,5 % від суми + 35.00 грн.

Тарифи. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали про тарифи в Ощадбанку на пенсійні карткові рахунки у 2026 році. Зокрема, комісія на видачу готівки у банкоматах, як і раніше, не передбачена.

Також повідомлялося, що Ощадбанк оновив тарифи на сервіси, надані в касах відділень. Вартість однієї з послуг підвищили на 50 грн.