Ощадбанк щомісяця надає пенсіонерам по кілька тисяч гривень — як отримати

У державному "Ощадбанку" для громадян, яким надходять пенсії на картки фінустанови, доступна програма підтримки. Вона передбачає надання щомісяця кільком десяткам українців можливості стати власником фінансової винагороди.

Програма підтримки клієнтів Ощадбанку

Клієнти Ощадбанку можуть долучатися до акції з розіграшу фінансової цільової допомоги до середини березня 2026 року.

Правила передбачають надання щомісяця пенсіонерам 40 грошових виплат на суму 5 тис. грн. Клієнти зможуть витратити їх на власний розсуд, зокрема, кошти можна буде спрямувати на оплату рахунків за комунальні послуги.

"Під "грошовою виплатою" йдеться про поповнення карткового рахунку переможця акції, до якого відкрита картка в організатора, у визначеній вище сумі. Переможець акції має право вільно розпоряджатися отриманою "грошовою виплатою", зокрема використовувати її для оплати комуналки чи іншим способом на власний розсуд, без жодних обмежень щодо цільового призначення", — йдеться у повідомленні.

Умови акційної програми

Участь в акції мають право взяти дієздатні громадяни, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Претендентом на грошову винагороду можна стати, якщо робити розрахунки такими картками міжнародної платіжної системи Mastercard від Ощаду: Standard Mastercard, MC Debit Standard, MC World, MC Debit World. Йдеться про дотримання таких умов:

Є в наявності пенсійна карта міжнародної платіжної системи Mastercard від Ощадбанку; Здійснено розрахунок за товар чи послугу картою від 500 грн (разом з ПДВ) одноразово в торгових точках чи онлайн.

Інформація про такі транзакції автоматично вноситься у базу акції. Визначатимуть переможців рандомно до кінця місяця.

Кінцевий термін відповідної програми — 15 березня 2026 року. Вона поширюється на всю Україну, крім окупованих районів/територій, де відбуваються бойові дії.

