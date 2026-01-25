Карты Ощадбанка могут аннулировать — до какого времени надо заменить

Видео
Видео

Срок действия карт в Ощаде — когда грозит аннулирование

25 января 2026
В государственном финучреждении "Ощадбанк" срок действия старых платежных карт подойдет к концу 30 июня 2026 года. Однако некоторым из клиентов их аннулировали раньше, а кое-кто еще может потерять доступ к собственным счетам, согласно внутренним правилам финучреждения.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Читайте также:

До какого времени действуют старые карты Ощадбанка

По информации банка, речь идет о картах, срок действия которых подошел к концу еще с февраля 2022 года. Их неоднократно пролонгировали, однако автоматическое продление коснулось не всех. С января текущего года две категории клиентов обязали получить новые карты.

Речь идет о таких платежных пластиковых картах:

  • срок действия карты закончился с февраля 2022-го по октябрь 2025-го, и в течение сентября-октября 2025-го по ней была выполнена одна операция;
  • срок действия подошел к концу с февраля 2022 года до октября 2025-го, однако на остатке ноль, и за полгода до этого не было ни одной операции.

Пользователям таких карт надо самостоятельно прибыть в отделение банка и заказать новые.

Кому еще грозит аннулирование карт

Согласно правилам банка, если клиент в течение года не пользовался картой, то финучреждение начнет списывать комиссию за "обслуживание неактивных счетов". Предполагается взыскание около 100 грн.

Необходимо ею либо пользоваться, либо полностью закрыть, перед этим выведя остаток средств с карты через кассу, терминал или через перевод в приложении. Если деньги останутся, то счет не закроется.

Доступ к карте может заблокироваться до окончания срока действия, если человек в течение полугода не совершал ни одной операции.

В то же время, полное аннулирование карт в Ощадбанке возможно в автоматическом режиме, если клиенты более трех лет не будут обращаться за собственными средствами на счете, и вообще не будут пользоваться картой.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке пенсионеры могут получить денежную помощь. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

Также сообщалось, что в Ощадбанке обновили тарифы. В частности, для "Моей карта" SMS-оповещения теперь стоят вместо 25 грн — 40 грн/мес.

