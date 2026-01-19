ПриватБанк і валютні перекази — які обмеження можуть виникнути

Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк в рамках фінансового моніторингу перевіряє різні операції, які виконують клієнти, та може накласти обмеження, якщо діяльність виявиться підозрілою. Наприклад, в одного з клієнтів виникли проблеми після того, як він переказав валюту.

Повідомлення про це з'явилося на сайті Мінфін у розділі "Відгуки".

Детальніше про переказ валюти у ПриватБанку

Як написав користувач, валюту він переказував своїй мамі. Операція відбувалася вже після підтвердження того, що вони родичі.

"Після цього вона отримала наступне повідомлення, типу: оновити до 10.01.26 суму доходів, підтвердивши їх за останній місяць", — розповів чоловік.

Його здивувало, що банк вимагає підтвердити доходи саме від людини, яка отримувала переказ.

"Це мої гроші, які я отримував на свій рахунок ФОП", — написав він.

Чоловік додав, що за деякий час його мама отримала дзвінок з банку. Там нібито просили "надати декларацію її сина".

Що відповіли у ПриватБанку

Станом на зараз банк ніяк не відреагував на скаргу чоловіка. Однак один із користувачів залишив на сайті Мінфін написав, що можливо проблеми виникли через те, що на банківській карті міг бути встановлений ліміт.

"Якщо сума відрізняється в 2 або в 3 рази від тієї, що вона вказувала у свої ліміти на місяць. Звичайно будуть питання", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що ПриватБанк вимагає підтверджувати родинні зв'язки для виконання валютних переказів. Наприклад, якщо йдеться про переказ від батьків дітям, то банк має отримати свідоцтво про народження. Документ треба відсканувати та надіслати в онлайн-чат, вказавши серію та номер документа, ким він виданий та дати видачі.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк оновив перекази у 2026 році. Так, деякі клієнти отримуватимуть кешбек. Дізнавайтесь також, чому ПриватБанк накладає обмеження на криптообмін.