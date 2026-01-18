Відео
Головна Фінанси ПриватБанк блокує доступ до рахунків — чому так стається

ПриватБанк блокує доступ до рахунків — чому так стається

Дата публікації: 18 січня 2026 07:01
Доступ до рахунків у ПриватБанку — чому можуть заблокувати у 2026 році
Додаток Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк іноді вдається до обмежень та блокує клієнтам доступ до рахунків та додатку. До таких дій держбанк вдається, якщо людина не актуалізувала свої дані.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку.

ПриватБанк і блокування рахунків

Банк вимагає від клієнтів підтверджувати ідентифікаційні дані, навіть якщо ніяких змін не відбулося. Оновлювати дані — важлива процедура для того, щоб банк продовжував обслуговувати рахунки.

Актуалізація відбувається відповідно до чинного законодавства. Тому усі українські банки вдаються до заходів перевірки та забезпечують актуальність отриманих та наявних документів, а також інформації про свого клієнта.

Для конкретного клієнта є індивідуальний період, коли потрібно оновлювати дані. Як правило, робити це потрібно не рідше, ніж раз на п’ять років.

Як пройти ідентифікацію у додатку ПриватБанку

Усе що потрібно — чітко дотримуватися інструкції, яка складається з 10 кроків, серед яких:

  1. Клієнт входить у додаток та тисне на кнопку "Актуалізувати інформацію".
  2. Підтверджує, що не підтримує зв'язки з країнами-агресорами.
  3. Підтверджує операцію, вводячи ПІН-код картки.
  4. Заповнює особисті дані.
  5. Додає документ (підтягується із застосунку Дія або його можна вибрати з переліку, після чого почати наступний крок).
  6. Фотографує документ (для тих, хто не скористався застосунком Дія).
  7. У вебверсії Привату24 клієнт додає файл з фото оригіналу документа.
  8. Заповнює адресу реєстрації та/або проживання.
  9. Вказує соціальний статус.
  10. Далі з'явиться позначка "Документи отримано на перевірку", яка потім зміниться на: "Підпишіть документи. 

Після цього клієнт тисне на цю кнопку й підписує сформовані документи.

Раніше стало відомо, що ПриватБанк виплачуватиме держдопомогу населенню у розмірі 2 000 гривень. Йдеться про виплати за програмою "Скринінг здоров’я 40+". Також писали, чому ПриватБанк може розірвати ділові відносини. Такі заходи загрожують клієнтам, яких запідозрять у порушеннях під час фінансового моніторингу. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
