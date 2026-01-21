Видео
Главная Финансы Срок действия карт ПриватБанка — какие услуги будут недоступны

Срок действия карт ПриватБанка — какие услуги будут недоступны

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 07:01
ПриватБанк ограничит круг услуг для старых карт — кому надо заменить
Банковская карта в руках. Фото: УНИАН

Государственный "ПриватБанк" для удобства своих клиентов неоднократно пролонгировал срок использования старых карт во время военного положения. Хоть они считаются полноценным платежным инструментом, однако на некоторые услуги могут быть ограничения, поэтому стоит подумать о замене.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы финучреждения.

Читайте также:

Ограничения для старых карт ПриватБанка

В ПриватБанке во время военного положения продлено действие всех карт, срок которых закончился в начале полномасштабной войны. Они вполне пригодны для ряда стандартных финансовых операций. А именно:

  • осуществления расчетов в магазинах/онлайн на территории Украины;
  • снятия наличных средств через банкоматы/терминалы/кассы;
  • выполнения операций в веб-версии/мобильном приложении "Приват24".

В то же время, для старых карт ПриватБанка могут быть применены определенные ограничения. В основном это касается граждан, которые выехали за границу во время войны. У них могут возникнуть трудности при операциях такими картами, поскольку не везде будет доступна возможность расчета ими.

В таком случае граждане смогут использовать только приложение, однако и во время онлайн-оплаты могут не принимать расчеты через такие карты. В связи с этим клиентам рекомендуют осуществить замену старого пластика.

Кроме того, актуальной замена карты будет в следующих случаях:

  • в случае попадания на мошенников;
  • если был поврежден пластик;
  • в случае изменения личных данных.

Для замены старой карты не обязательно прибывать в отделение банка, ведь можно воспользоваться сервисом по доставке. Сейчас тариф на такую услугу составляет 80 грн (вместе с НДС) для всех шести видов карт. За рубежом, доступна доставка в более чем 60 стран, установлены дифференцированные цены.

Правила дистанционного перевыпуска карты

Клиенты могут заказать карту дистанционно через систему "Приват24". Для этого нужно выполнить несколько шагов:

  • открыть в меню приложения "Кошелек";
  • выбрать необходимую для замены карту;
  • указать адрес отделения;
  • дать подтверждение операции "Заказать карту".

Ранее сообщалось, что у клиентов ПриватБанка появилась возможность получить скидки на такси. Принять участие могут владельцы карт-премиум Mastercard.

Еще писали, что в ПриватБанке некоторые операции подлежат финмониторингу. Известно, когда финучреждение может применить к клиентам ограничения.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
