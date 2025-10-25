В Ощадбанку розповіли, які карти можуть підлягати анулюванню

Карта банку в руках. Фото: Ощадбанк

У державній фінустанові "Ощадбанк" поінформували, до якого числа клієнти можуть користуватися картками, термін яких давно добіг кінця і неодноразового пролонгувався. Також уточнили, яку карту можна відкрити у цифровому форматі для здійснення розрахунків, якщо вчасно замінити на нову не вдасться.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Проблема завершення терміну дії карт Ощадбанку

Із питанням щодо терміну дії старих карт звертаються деякі клієнти. Зокрема, один з громадян повідомив, що дія карти "Моя картка" закінчилась у 2023 році, вона функціонує завдяки черговому пролонгуванню, однак і воно колись добіжить кінця.

Також чоловік хотів уточнити, чи передбачена у банку можливість для клієнтів у відповідному рахунку створювати аналогічні цифрові версії карт.

"Хотів спитати, термін картки "Моя картка" закінчився ще у 2023 р., але через війну автоматично продовжувався, до якого часу вона ще може бути дійсна, бо в знайомої картку "Мій комфорт" закрили без попередження тепер в жовтні (вона, правда, не користувалась нею довгий час, хоч і була там деяка сума, а я користуюсь)?", — йдеться у зверненні.

Що кажуть представники Ощадбанку

Працівник банку повідомив, що влітку фінустанова ухвалила рішення щодо автоматичного продовження дії платіжних карт, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Згідно з ним, передбачалося пролонгування чинності старих карт клієнтів до 31 грудня 2025 року. Після цього, у разі відсутності нового рішення про продовження терміну дії, такі карти підлягатимуть анулюванню.

Водночас, деякі старі карти банк анулював. Зокрема, таке рішення торкнулося тих карт, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року. Також, не пролонгували дію картам:

Якщо залишок коштів на рахунку дорівнював 0 грн та не було жодної операції за останні шість місяців. За якими упродовж січня — лютого 2025 року здійснено хоча б одну операцію в касі банку/банкоматі/терміналі/торговій мережі — будь-якого українського банку.

Щодо відкриття цифрового аналога "Моя карта" для використання, починаючи з 2026 року, то у банку не передбачена відповідна можливість, вона буде анульована. Однак можна оформити нову цифрову картку в мобільному застосунку "Ощад24" та використовувати її для розрахунків.

Скриншот звернення. Джерело: Ощадбанк у Fb

