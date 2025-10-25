Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Термін дії карт Ощадбанку — як зберегти доступ до коштів

Термін дії карт Ощадбанку — як зберегти доступ до коштів

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 23:32
В Ощадбанку розповіли, які карти можуть підлягати анулюванню
Карта банку в руках. Фото: Ощадбанк

У державній фінустанові "Ощадбанк" поінформували, до якого числа клієнти можуть користуватися картками, термін яких давно добіг кінця і неодноразового пролонгувався. Також уточнили, яку карту можна відкрити у цифровому форматі для здійснення розрахунків, якщо вчасно замінити на нову не вдасться.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Проблема завершення терміну дії карт Ощадбанку

Із питанням щодо терміну дії старих карт звертаються деякі клієнти. Зокрема, один з громадян повідомив, що дія карти "Моя картка" закінчилась у 2023 році, вона функціонує завдяки черговому пролонгуванню, однак і воно колись добіжить кінця.

Також чоловік хотів уточнити, чи передбачена у банку можливість для клієнтів у відповідному рахунку створювати аналогічні цифрові версії карт. 

"Хотів спитати, термін картки "Моя картка" закінчився ще у 2023 р., але через війну автоматично продовжувався, до якого часу вона ще може бути дійсна, бо в знайомої картку "Мій комфорт" закрили без попередження тепер в жовтні (вона, правда, не користувалась нею довгий час, хоч і була там деяка сума, а я користуюсь)?", — йдеться у зверненні.

Що кажуть представники Ощадбанку

Працівник банку повідомив, що влітку фінустанова ухвалила рішення щодо автоматичного продовження дії платіжних карт, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Згідно з ним, передбачалося пролонгування чинності старих карт клієнтів до 31 грудня 2025 року. Після цього, у разі відсутності нового рішення про продовження терміну дії, такі карти підлягатимуть анулюванню.

Водночас, деякі старі карти банк анулював. Зокрема, таке рішення торкнулося тих карт, термін дії яких закінчився до 2 лютого 2022 року. Також, не пролонгували дію картам:

  1. Якщо залишок коштів на рахунку дорівнював 0 грн та не було жодної операції за останні шість місяців.
  2. За якими упродовж січня — лютого 2025 року здійснено хоча б одну операцію в касі банку/банкоматі/терміналі/торговій мережі — будь-якого українського банку.

Щодо відкриття цифрового аналога "Моя карта" для використання, починаючи з 2026 року, то у банку не передбачена відповідна можливість, вона буде анульована. Однак можна оформити нову цифрову картку в мобільному застосунку "Ощад24" та використовувати її для розрахунків.

Ощадбанк
Скриншот звернення. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку надходять повідомлення з вимогою оновити дані для подальшої співпраці. Відомо, що необхідно зробити, навіть якщо інформація не змінилась. 

Також повідомлялося, чому можливі збої в мобільному застосунку Ощадбанку. Там пояснили, чому можливі затримки в переказах грошей. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації