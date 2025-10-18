Відео
Україна
Комісії в Ощадбанку — від якої платної послуги можна відмовитись

Дата публікації: 18 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 06:01
Ощадбанк дозволяє відмовитись від однієї з платних послуг — що варто знати
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть не платити за деякі послуги, підключені за умовчанням. Якщо знати певні тарифні правила, то можна суттєво заощадити, відмовившись від них.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у Facebook.

Читайте також:

За що можуть не платити клієнти Ощадбанку

Однією з необов'язкових послуг для клієнтів Ощадбанку вважається сервіс смс-банкінгу. Тоді як не всі громадяни можуть знати про існування безкоштовної альтернативи.

За інформацією представника Ощадбанку, тарифною політикою фінустанови передбачене щомісячне стягнення коштів за смс-інформування клієнтів. Йдеться про надсилання повідомлень на телефонний номер про найрізноманітніші фінансові операції за рахунками. 

Ті клієнти банківської установи, які не бажають переплачувати, можуть скористатися іншими способами отримання повідомлень.  

У банку рекомендували звернути увагу на наявні варіанти альтернативного інформування, за які комісія не передбачена. Йдеться про перехід на:

  • пуш-повідомлення в чат-ботах фінустанови (Telegram, Viber);
  • повідомлення на електронну пошту клієнта.

У фінустанові зауважили, що відключення смс-банкінгу можна здійснити, звернувшись у будь-яке відділення Ощадбанку та написавши заяву.

Що варто знати про смс-сповіщення  

Смс-сповіщення, підключене за умовчанням, дозволяє легко бути в курсі щодо всіх операцій за картковим рахунком в Ощадбанку. Клієнтам надходять повідомлення у разі: 

  • розрахунку в торгових мережах;
  • оплати товарів та послуг через Інтернет;
  • зняття готівки в банкоматах/терміналах;
  • списання різноманітних комісій.

Також власники карт будуть сповіщені про всі інші важливі дії. А саме:

  • коли заблоковано карту;
  • у разі закінчення термінів дії карт;
  • коли змінюється PIN-код за картою;
  • коли треба дізнатись баланс на карті;
  • суми і терміни платежів за кредитними договорами.

Раніше ми повідомляли, що клієнти Ощадбанку розповіли про деякі труднощі, які виникли під час оформлення кредиту "Моя енергонезалежність". Вони стосуються правил щодо деяких довідок.  

Також писали про те, що для клієнтів Ощадбанку сталися зміни. Відтепер термінал в смартфоні "ОщадPAY" доступний не лише на системі Android, а й на Apple. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
