Главная Финансы Срок действия карт Ощадбанка — как сохранить доступ к средствам

Срок действия карт Ощадбанка — как сохранить доступ к средствам

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:01
обновлено: 23:32
В Ощадбанке рассказали, какие карты могут подлежать аннулированию
Карта банка в руках. Фото: Ощадбанк

В государственном финучреждении "Ощадбанк" проинформировали, до какого числа клиенты могут пользоваться картами, срок которых давно подошел к концу и неоднократного пролонгировался. Также уточнили, какую карту можно открыть в цифровом формате для осуществления расчетов, если вовремя заменить на новую не удастся.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проблема завершения срока действия карт Ощадбанка

С вопросом о сроке действия старых карт обращаются некоторые клиенты. В частности, один из граждан сообщил, что действие карты "Моя карта" закончилось в 2023 году, она функционирует благодаря очередному пролонгированию, однако и оно когда-то подойдет к концу.

Также мужчина хотел уточнить, предусмотрена ли в банке возможность для клиентов в соответствующем счете создавать аналогичные цифровые версии карт.

"Хотел спросить, срок карты "Моя карта" закончился еще в 2023 г., но из-за войны автоматически продлевался, до какого времени она еще может быть действительна, потому что у знакомой карту "Мой комфорт" закрыли без предупреждения теперь в октябре (она, правда, не пользовалась ею долгое время, хотя и была там некоторая сумма, а я пользуюсь)?", — говорится в обращении.

Что говорят представители Ощадбанка

Работник банка сообщил, что летом финучреждение приняло решение об автоматическом продлении действия платежных карт, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года. Согласно ему, предусматривалось пролонгирование действия старых карт клиентов до 31 декабря 2025 года. После этого, в случае отсутствия нового решения о продлении срока действия, такие карты будут подлежать аннулированию.

В то же время, некоторые старые карты банк аннулировал. В частности, такое решение коснулось тех карт, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года. Также, не пролонгировали действие картам:

  1. Если остаток средств на счете равнялся 0 грн и не было ни одной операции за последние шесть месяцев.
  2. По которым в течение января — февраля 2025 года осуществлена хотя бы одна операция в кассе банка/банкомате/терминале/торговой сети — любого украинского банка.

Относительно открытия цифрового аналога "Моя карта" для использования, начиная с 2026 года, то в банке не предусмотрена соответствующая возможность, она будет аннулирована. Однако можно оформить новую цифровую карту в мобильном приложении "Ощад24" и использовать ее для расчетов.

Ощадбанк
Скриншот обращения. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка приходят сообщения с требованием обновить данные для дальнейшего сотрудничества. Известно, что необходимо сделать, даже если информация не изменилась.

Также сообщалось, почему возможны сбои в мобильном приложении Ощадбанка. Там объяснили, почему возможны задержки в переводах денег.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
