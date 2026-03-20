Ощадбанк стягує з заблокованих карт по 900 грн: причини

Держфінустанова "Ощадбанк" блокує клієнтам картки в рамках фінансового моніторингу, вимагаючи надання особисто у відділенні додаткових документів для підтвердження доходів. Однак ця вимога неможлива для виконання тим, хто перебуває за кордоном, навіть якщо йдеться про ВІП-клієнтів.



Проблеми ВІП-клієнтів з блокуванням карт в Ощадбанку

Про проблему блокування карти розповів один із клієнтів Ощадбанку, який перебуває за кордоном. Громадянину закрили доступ до коштів за законом про фінмоніторинг, в рамках якого просять надати довідки з підтвердженням доходів.

Чоловік зазначив, що є ВІП-клієнтом, сплачує щомісяця за обслуговування картки підвищену комісію у 900 грн і має документи, що можуть підтвердити законність коштів. Однак у банку не передбачена можливість зробити відповідну процедуру дистанційно. У зв'язку з цим йому доводиться надалі сплачувати високу комісію за картку без можливості нею ані користуватися, ані закрити.

"Я маю ВІП-картку за 900 грн на місяць, щоразу навіть 20 000 грн не користувався оплатами в магазинах. Заблокували карту фінансовим моніторингом, і найсмішніше, що не можна дати ні довідку про доходи, ні докази, звідки гроші. Тільки через відділення, я перебуваю за кордоном і не можу піти у відділення, кажуть, лише відділення", — йдеться у повідомленні.

Правила Ощадбанку щодо фінмоніторингу

Держбанк має право блокувати картки клієнтів до з'ясування обставин у рамках ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Клієнт має розвіяти підозри, подавши додаткові документи щодо підтвердження доходів.

Згідно з правилами банку, клієнти для уточнення причини блокування мають звернутися до оператора, зателефонувавши з фінансового номера до контакт-центру: 0800210800.

Далі будуть доступні два варіанти для розблокування картки, які будуть залежати від причини, через яку її було заблоковано. Якщо вона проста — її можна розблокувати через контакт-центр, якщо серйозна — виключно через звернення до відділення банку.

Для тих клієнтів, які перебувають за межами країни, зв'язатися з банком можна таким шляхом:

за номером: 0442478418;

через вебдзвінок;

дзвінок через вайбер.

Часті питання

Через які операції Ощадбанк може заблокувати карти

Банк публічно не розголошує, які саме дії можуть викликати підозри щодо легальності коштів, щоб недобросовісні клієнти не змогли їх обійти. Однак, за словами експертів, загалом підозрілими можуть виявитися такі платежі: невідповідність офіційних доходів розміру витрат, ненадання документів для підтвердження законності доходів для перевірки, подання недостовірної інформації, неможливість ідентифікувати особу, в інтересах якої було проведено операцію.

Що буде із заблокованими грошима в Ощадбанку

Згідно з нормами закону про фінмоніторинг, після блокування рахунку та розірвання співпраці клієнт має право вивести кошти на рахунки в інші фінустанови. Для цього повинен подати спеціальну заяву, зазначити реквізити іншого банківського рахунку, надати паспорт та ідентифікаційний код.

Тривалість процедури виведення грошей із заблокованих рахунків Ощадбанку не може перевищувати 30 днів.