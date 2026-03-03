Послуги в Ощадбанку — за що можуть стягнути 300 грн та як уникнути оплати

Жінка з карткою та банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році у держфінустанові "Ощадбанк" переглянули тарифи для банківських продуктів: зокрема, вартість інформування для частини карт тепер становить 300 грн. При цьому клієнтам дали пояснення, як уникнути такої плати.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

Для кого оновили тарифи в Ощадбанку

За повідомленням фінустанови, у продуктовому комітеті ухвалили рішення підвищити вартість деяких сервісів для карт. Воно торкнулося тільки деяких тарифних пакетів.

Коштує дорожче послуга отримання повідомлень для трьох продуктів. Йдеться про наступні тарифні пакети:

"Моя картка"

"MORE"

"Дитяча картка".

За новими правилами держбанку, до 300 грн зросла річна вартість повідомлень через Viber. Також оновили ціну SMS-повідомлень. Йдеться про такі суми залежно від каналів надходження:

Viber — вартість підвищилась до 25 грн/місяць (до цього було 15 грн); SMS-повідомлення — ціна зросла до 40 грн/місяць (було 25 грн).

Проте за сповіщення від банку можна не платити, адже можна підключити Push-повідомлення. Активація такої послуги можлива у застосунку Ощадбанк. У 2026 році відповідний сервіс у Мобільному Ощаді — безкоштовний.

Як змінити канал надходження повідомлень в Ощадбанку

За інформацією держбанку, доступні кілька каналів надходження сповіщень на вибір:

Push-повідомлення;

Viber;

SMS;

E-mail.

Клієнти можуть активувати сповіщення через застосунок, дотримуючись такої інструкції:

у застосунку відкрити налаштування;

у меню обрати опцію "Ще";

натиснути "Налаштування";

обрати розділ "Повідомлення";

увімкнути інформування для кожної з карток.

Громадяни можуть увімкнути сповіщення чи змінити канал через чат-бот Ощадбанку у Viber/Telegram/Facebook.

Також можна зателефонувати в контакт-центр з фінансового номера 0 800 210 800 (безплатно по Україні). Оператор допоможе включити сповіщення та підтвердити канал інформування.

Також для цього можна звернутися у відділення банку в межах області, де відкрили рахунок. Працівнику банку необхідно подати заяву та надати документ, що підтверджує особу.

Як ще змінилися тарифи у банку

У 2026 році у банку підвищилась комісія за виписку у банківських відділеннях щодо руху фінансів на рахунку. До цього сервіс коштував 100 грн, а тепер 150 грн.

Окрім того, змінився розмір комісії за сповіщення щодо залишку грошей на рахунку на касі, в терміналі та банкоматі Ощадбанку. До цього стягували 3 грн за запит, а нині — 5 грн. За перший запит на добу не передбачене стягнення комісії.

Водночас, не знімають комісію за розрахунок на суму, що перевищує доступну на картці.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку передбачені жорсткі правила щодо доступу до грошей на арештованих рахунках. У банку можуть надати можливість користуватися лише 17,3 тис. грн у 2026 році.

Ще ми розповідали, коли для клієнтів Ощадбанку може загрожувати припинення співпраці. Цьогоріч у банку здійснюється автоматична перевірка фінансових операцій простих громадян.