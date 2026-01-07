Плата за техобслуговування газових систем — де дивитись графіки у 2026 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українцям знову будуть нараховувати плату за послугу технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання (ТО ВБСГ). Відомо, де можна буде дізнатись графіки відповідних робіт, а також вартість такого сервісу.

Що передбачає послуга техобслуговування

Згідно з наказом №292 Міністерства енергетики, фахівці національного оператора "Газмережі" мають здійснювати перевірки газових мереж та обладнання, починаючи від запірного пристрою на вводі в будівлю і завершуючи запірними пристроями разом з місцями підключення газових пристроїв.

Сервіс з технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання передбачає здійснення низки дрібних перевірок. До списку входять:

планові випробування систем на герметичність;

техобслуговування систем газопостачання (від першого вимикаючого приладу на газопроводі до першого вимикаючого приладу в приміщенні споживача, запірних пристроїв, газовикористовуючого обладнання, що призначене для опалення місць загального користування);

перевірка на щільність з’єднань газопроводів/газового обладнання;

усунення виявленого витоку газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність;

усунення витоку газу з повторною перевіркою газомереж на герметичність.

Де дивитись графіки перевірок та суми на 2026 рік

Громадяни можуть дізнатись графіки та ознайомитись із цінами за послугу на сайтах філій "Газмережі" для кожної конкретної області. Зокрема, кияни можуть переглянути відповідну інформацію на порталі "Київгазу".

Під час складання графіків застосовують певні критерії відбору багатоквартирних будинків, в яких буде першочергово здійснюватися перевірка. А саме:

рік газифікації багатоповерхівки;

встановлені газові прилади/пристрої, газоспоживаюче обладнання, теплові агрегати;

відсутність газопроводів-вводів/ввідних газопроводів на балансі Оператора ГРМ;

кількість порушень співвласниками будинку норм Правил безпеки систем газопостачання та Кодексу ГРМ.

Третя платіжка за газ має надходити раз на три чи п’ять років, залежно від віку будинку та газових мереж:

Якщо термін експлуатації будинку становить понад 25 років — раз на три роки; Якщо менш ніж 25 років — один раз на п’ять років.

Сума в третій квитанції буде загальною вартістю за роботи, виконані у багатоповерхівці, розділеною на кількість жителів у ньому, окрім тих, хто не використовує газ. Зокрема, мінімальна вартість становить близько 100 грн, а максимальна може перевищувати 1 тис. грн.

