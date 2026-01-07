Плата за техобслуживание газовых систем — где смотреть графики в 2026 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинцам снова будут начислять плату за услугу технического обслуживания внутридомовой системы газоснабжения (ТО ВДСГ). Известно, где можно будет узнать графики соответствующих работ, а также стоимость такого сервиса.

Об этом рассказывают Новини.LIVE

Что предусматривает услуга техобслуживания

Согласно приказу №292 Министерства энергетики, специалисты национального оператора "Газсети" должны осуществлять проверки газовых сетей и оборудования, начиная от запорного устройства на вводе в здание и заканчивая запорными устройствами вместе с местами подключения газовых устройств.

Сервис по техническому обслуживанию внутридомовой системы газоснабжения предусматривает осуществление ряда мелких проверок. В список входят:

плановые испытания систем на герметичность;

техобслуживание систем газоснабжения (от первого отключающего прибора на газопроводе до первого отключающего прибора в помещении потребителя, запорных устройств, газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления мест общего пользования);

проверка на плотность соединений газопроводов/газового оборудования;

устранение выявленной утечки газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность;

устранение утечки газа с повторной проверкой газосетей на герметичность.

Где смотреть графики проверок и суммы на 2026 год

Граждане могут узнать графики и ознакомиться с ценами за услугу на сайтах филиалов "Газсети" для каждой конкретной области. В частности, киевляне могут просмотреть соответствующую информацию на портале "Киевгаза".

При составлении графиков применяют определенные критерии отбора многоквартирных домов, в которых будет в первую очередь осуществляться проверка. А именно:

год газификации многоэтажки;

установленные газовые приборы/устройства, газопотребляющее оборудование, тепловые агрегаты;

отсутствие газопроводов-вводов/вводных газопроводов на балансе Оператора ГРМ;

количество нарушений совладельцами дома норм Правил безопасности систем газоснабжения и Кодекса ГРМ.

Третья платежка за газ должна поступать раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома и газовых сетей:

Если срок эксплуатации дома составляет более 25 лет — раз в три года; Если менее 25 лет — один раз в пять лет.

Сумма в третьей квитанции будет общей стоимостью за работы, выполненные в многоэтажке, разделенной на количество жителей в нем, кроме тех, кто не использует газ. В частности, минимальная стоимость составляет около 100 грн, а максимальная может превышать 1 тыс. грн.

