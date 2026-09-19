Побутова техніка: скільки можна отримати за старий холодильник, пралку та телевізор

Чоловіки виносять холодильник. Фото: УНІАН

Старий холодильник, пральна машина або телевізор не обов'язково мають опинитися біля сміттєвого контейнера. Якщо техніка працює, її можна продати, а несправні прилади — віддати на запчастини, у скупку або на переробку. Сума залежить від моделі, віку, стану та способу продажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на актуальні оголошення про продаж вживаної техніки.

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Холодильник можна продати за кілька тисяч гривень

Найбільше значення для ціни холодильника мають бренд, стан, тип охолодження, вік і те, наскільки справно працює компресор. Старі моделі без сучасних функцій коштують дешевше, тоді як справний холодильник від відомого виробника можна виставити за кілька тисяч гривень.

В актуальних оголошеннях на OLX вживані холодильники продають за різними цінами — від кількох сотень гривень за старі або проблемні прилади до 7–10 тис. грн і більше за справні моделі у хорошому стані. Наприклад, серед пропозицій є холодильники за 3 000–6 000 грн, а окремі моделі коштують 7 300–7 800 грн.

Якщо холодильник несправний, сума буде значно меншою. Водночас сервіси скупки можуть забрати таку техніку самостійно та заплатити за неї залежно від стану й можливості використати деталі. Один із сервісів, наприклад, приймає робочі та неробочі холодильники й оцінює їх після отримання фотографій.

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З пральними машинами ситуація схожа. Робоча модель із нормальною зовнішністю та без серйозних несправностей може коштувати кілька тисяч гривень, тоді як старий або несправний прилад продають значно дешевше.

На OLX зараз є оголошення про продаж вживаних пральних машин приблизно від 888–1 000 грн за прості моделі до 5 000 грн і більше за техніку у хорошому стані. Окремі сучасніші моделі продають за 8–15 тис. грн, однак це вже переважно техніка з кращими характеристиками або менш тривалим строком використання.

Якщо машина несправна або власник не хоче витрачати час на пошук покупця, можна звернутися до скупки. Один із сервісів зараз вказує орієнтовну виплату від 300 грн, а для машин віком до п'яти років — від 500 грн. Максимальна сума залежить від марки, віку, стану та працездатності конкретного приладу.

Тобто продавати справну пральну машину самостійно зазвичай вигідніше, але доведеться витратити час на фотографії, оголошення, спілкування з покупцями та організацію вивезення.

Старий телевізор теж можна продати

Вартість телевізора особливо сильно залежить від його діагоналі, типу екрана, бренду, року випуску та наявності Smart TV.

На OLX серед актуальних оголошень є вживані телевізори приблизно за 3 000–6 500 грн, а більші та сучасніші моделі можуть коштувати 7 000–10 000 грн і більше. Наприклад, 43-дюймові вживані телевізори в окремих оголошеннях виставлені за 5 400–9 300 грн.

Старий телевізор із несправним екраном або іншою поломкою — зовсім інша історія. Його можуть купувати на запчастини, тому навіть неробочий прилад не завжди потрібно просто викидати.

Сервіси скупки приймають телевізори, пральні машини, холодильники та іншу техніку саме для подальшого використання деталей або здачі матеріалів на переробку. У такому випадку ціну визначають індивідуально.

Що вигідніше: продати самостійно чи віддати в скупку

Якщо техніка справна, найвигіднішим варіантом зазвичай буде самостійний продаж. Власник може поставити ціну вище, ніж запропонує скупка, але доведеться чекати покупця.

Якщо техніка несправна, але має цінні деталі, можна звернутися до сервісу, який купує прилади на запчастини. Це дозволяє отримати гроші без ремонту та самостійного пошуку покупця.

Якщо ж прилад дуже старий, пошкоджений або фактично не має попиту, залишається утилізація. У такому випадку гроші можуть взагалі не виплатити, а за вивезення іноді, навпаки, доведеться заплатити. Наприклад, актуальна послуга COMFY передбачає вивезення старої пральної машини, телевізора чи холодильника саме як послугу утилізації, а не виплату власнику.

Як отримати за стару техніку більше

Перед продажем варто перевірити, чи повністю працює прилад, і зробити кілька якісних фотографій. Для холодильника важливо показати внутрішній стан, для пральної машини — панель керування та барабан, а для телевізора — екран у ввімкненому стані.

Також варто вказати точну модель, рік придбання, наявні дефекти та комплектацію. Якщо є пульт, полиці, шланги, ніжки, кріплення чи інші оригінальні деталі, це може підвищити привабливість оголошення.

Не варто одразу погоджуватися на першу пропозицію скупки. Якщо техніка працює, спочатку можна порівняти кілька оголошень на майданчиках продажу та оцінити, за скільки продають аналогічні моделі.

А ось розбирати холодильник, телевізор чи пральну машину самостійно лише заради металу не завжди вигідно. За даними пункту прийому вторсировини, наприклад, за корпуси великої побутової техніки виплати можуть становити лише кілька сотень гривень, а витрати на транспортування здатні зменшити або повністю з'їсти цю суму.

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